ولي العهد السعودي يستنكر الاعتداءات الإيرانية غير المبررة ضد الإمارات

استنكر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الاثنين الاعتداءات الإيرانية غير المبررة ضد الإمارات.

وأجرى ولي العهد السعودي اتصالًا هاتفيًا برئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، أعرب خلاله عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للاعتداءات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت الإمارات، وأكد وقوف المملكة إلى جانب دولة الإمارات في دفاعها عن أمنها واستقرارها.

‏واستعرض بن سلمان، وبن زايد خلال الاتصال المستجدات الإقليمية وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، يوم الاثنين أنها تعاملت مع 12 صاروخا باليستيا وثلاثة صواريخ كروز وأربع طائرات مسيرة أطلقتها إيران.

اشتعلت المواجهة مجددا بين إيران والولايات المتحدة، بعدما استأنفت طهران الهجمات ضد السفن الأمريكية إلى جانب إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت الإمارات؛ ليهدد الرئيس دونالد ترامب بمحو إيران من على وجه الأرض.

عادت الأمور للتصعيد بين واشنطن وطهران؛ بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مشروع الحرية، والذي يسعى لفتح مضيق هرمز بالقوة، في الوقت الذي تمنع فيه إيران أي سفينة من العبور إلا بالتنسيق معها، وهو الأمر الذي أشعل المواجهة بين الجانبين بعد أسابيع من التهدئة.