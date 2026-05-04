البيت الأبيض تحت الحصار .. إطلاق نار أثناء مؤتمر صحفي للرئيس ترامب

ناصر السيد

أطلق ضابط شرطة النار على رجل في واشنطن العاصمة، في منطقة تبعد حوالي 1.2 ميل عن البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وأعلن جهاز الخدمة السرية أن عناصره يعملون في الموقع، بينما فُرض إغلاق مؤقت على البيت الأبيض. 

وتلقى الصحفيون في البيت الأبيض تعليمات بالبقاء في قاعة المؤتمرات الصحفية.

وأفادت تقارير إخبارية، بأن محيط البيت الأبيض شهد إطلاق نار، بالتزامن مع مؤتمر صحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأدى إطلاق النار قرب البيت الأبيض إلى استنفار أمني كبير حول بيت الرئاسة في الولايات المتحدة.

وزعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب ألقاه في البيت الأبيض أنه "عندما تنتهي الحرب مع إيران، وأعتقد أن ذلك سيحدث بسرعة كبيرة، ستنخفض أسعار النفط إلى مستويات لم تروها من قبل".

وتجنب الرئيس الأمريكي التصريح بأن إيران انتهكت وقف إطلاق النار عندما أطلقت صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الإمارات العربية المتحدة. 

وفي حديث مع مراسل قناة ABC، ادّعى ترامب أن "القصف لم يكن كثيفًا"، وعندما سُئل عما إذا كان وقف إطلاق النار قد انتُهك، أجاب: "سنوافيكم بالتحديثات، وأنا أتحقق من الأمر. على إيران أن تأمل في استمرار وقف إطلاق النار". 

وعندما سُئل عما سيحدث في حال انتهاك وقف إطلاق النار، أجاب: "سأوافيكم بالتحديثات"، وعندما سُئل عن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه الإمارات، قال إنها "تم اعتراض معظمها. الوضع تحت السيطرة. وفي كلتا الحالتين، نحن منتصرون".

وأكد ترامب، يوم الاثنين أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي، مضيفا أنه يتوقع انخفاض أسعار الوقود بوتيرة سريعة بعد انتهاء حرب إيران.

وأشار ترامب إلى أن زيارته إلى بكين ستكون مهمة وأتطلع للقاء رئيس الصين.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن الرئيس ترامب، أن إيران نفذت هجمات استهدفت سفناً تابعة لدول لا ترتبط بـ"مشروع الحرية" المتعلق بحركة الملاحة البحرية.

وأوضح ترامب- في منشور على منصة "تروث سوشيال"- أن من بين السفن المستهدفة سفينة شحن كورية جنوبية، مشيراً إلى أنه "ربما حان الوقت لانضمام كوريا الجنوبية إلى المهمة"، في إشارة إلى توسيع نطاق التحالف الدولي المعني بأمن الملاحة.

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

