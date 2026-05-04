الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يكشف مفاجأة : الحرب ضد إيران ستنتهي بسرعة

قسم الخارجي

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب ألقاه في البيت الأبيض أنه "عندما تنتهي الحرب مع إيران، وأعتقد أن ذلك سيحدث بسرعة كبيرة، ستنخفض أسعار النفط إلى مستويات لم تروها من قبل".

وتجنب الرئيس الأمريكي التصريح بأن إيران انتهكت وقف إطلاق النار عندما أطلقت صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الإمارات العربية المتحدة. 

وفي حديث مع مراسل قناة ABC، ادّعى ترامب أن "القصف لم يكن كثيفًا"، وعندما سُئل عما إذا كان وقف إطلاق النار قد انتُهك، أجاب: "سنوافيكم بالتحديثات، وأنا أتحقق من الأمر. على إيران أن تأمل في استمرار وقف إطلاق النار". 

وعندما سُئل عما سيحدث في حال انتهاك وقف إطلاق النار، أجاب: "سأوافيكم بالتحديثات"، وعندما سُئل عن إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه الإمارات، قال إنها "تم اعتراض معظمها. الوضع تحت السيطرة. وفي كلتا الحالتين، نحن منتصرون".

وأكد ترامب، يوم الاثنين أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي، مضيفا أنه يتوقع انخفاض أسعار الوقود بوتيرة سريعة بعد انتهاء حرب إيران.

وأشار ترامب إلى أن زيارته إلى بكين ستكون مهمة وأتطلع للقاء رئيس الصين.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلن الرئيس ترامب، أن إيران نفذت هجمات استهدفت سفناً تابعة لدول لا ترتبط بـ"مشروع الحرية" المتعلق بحركة الملاحة البحرية.

وأوضح ترامب- في منشور على منصة "تروث سوشيال"- أن من بين السفن المستهدفة سفينة شحن كورية جنوبية، مشيراً إلى أنه "ربما حان الوقت لانضمام كوريا الجنوبية إلى المهمة"، في إشارة إلى توسيع نطاق التحالف الدولي المعني بأمن الملاحة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن القوات المشاركة في العملية تمكنت من إسقاط سبعة زوارق صغيرة، وصفها بأنها "سريعة"، مضيفاً: "هذا كل ما تبقى لديهم"، في إشارة إلى القدرات البحرية الإيرانية المستخدمة في هذه الهجمات.

