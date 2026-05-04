الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

طهران تشعل المواجهة | الخليج في مرمى نيران إيران.. وتهديد مزلزل من ترامب.. واستنفار إماراتي لمواجهة الاعتداءات

ناصر السيد

اشتعلت المواجهة مجددا بين إيران والولايات المتحدة، بعدما استأنفت طهران الهجمات ضد السفن الأمريكية إلى جانب إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة استهدفت الإمارات؛ ليهدد الرئيس دونالد ترامب بمحو إيران من على وجه الأرض.

هجمات إيران تشعل الخليج

عادت الأمور للتصعيد بين واشنطن وطهران؛ بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مشروع الحرية، والذي يسعى لفتح مضيق هرمز بالقوة، في الوقت الذي تمنع فيه إيران أي سفينة من العبور إلا بالتنسيق معها، وهو الأمر الذي أشعل المواجهة بين الجانبين بعد أسابيع من التهدئة.

مشروع الحرية

وقالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" إن "هذه المهمة تأتي بتوجيه مباشر من الرئيس دونالد ترامب، وتستهدف توفير الدعم اللازم للسفن التجارية الراغبة في العبور بحرية وأمان عبر هذا الممر الحيوي الذي تمر عبره ربع تجارة النفط العالمية، إلى جانب كميات كبيرة من الوقود والأسمدة".

واستهدفت إيران، ناقلة إماراتية تابعة لشركة "أدنوك" باستخدام طائرتين مسيّرتين، أثناء مرورها من مضيق هرمز، دون تسجيل أي إصابات.

وفي السياق نفسه، أعلنت سول أن سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية تعرضت لاعتداء من جانب إيران، خلال محاولتها العبور من مضيق هرمز.

وفي أول هجوم إيراني منذ أسابيع، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، عن تصدي الدفاعات الجوية لأربع صواريخ إيرانية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الهجوم وإنما تابعت إيران شن هجمات متتالية تصدت لها الإمارات.

الهجوم الإيراني ضد الإمارات

وتسبب الهجوم الإيراني، في إصابة 3 أشخاص يحملون الجنسية الهندية، جراء هجوم بطائرة مسيرة استهدف منطقة الفجيرة للصناعات البترولية.

وبعد الهجوم الإيراني، أعلنت شركة فلايت رادار، تعليق الرحلات الجوية في الإمارات وتحويل الطائرات المتجهة إليها، بعد أن أعلنت وزارة الدفاع في البلاد عن رصدها 4 صواريخ كروز أُطلقت من إيران.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإماراتية تحويل نظام الدراسة مؤقتا إلى التعليم عن بعد في جميع مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة، وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء 5 مايو الجاري حتى الجمعة الموافق 8 مايو 2026.

وفي غضون ذلك، أكد أميرال عسكري أمريكي لوكالة “رويترز”، أن إيران أطلقت في وقت سابق صواريخ كروز باتجاه سفن تجارية وعسكرية أمريكية في منطقة مضيق هرمز.

وأضاف: “دمرت الولايات المتحدة 6 زوارق إيرانية صغيرة حاولت التدخل”، كما نصح القوات الإيرانية بشدة بالابتعاد عن المواقع العسكرية الأمريكية.

وردت إيران على لسان مسئول عسكري، بالتأكيد على أن مزاعم قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، بأن القوات الأمريكية أغرقت 6 زوارق صغيرة كانت متجهة نحو سفن تجارية وعسكرية أمريكية، هي مزاعم كاذبة.

 

استنفار في إسرائيل

وفي نفس السياق، صرح مسؤول عسكري إسرائيلي بأن جيش الاحتلال يراقب الوضع عن كثب، وهو في حالة تأهب قصوى، في ظل تصاعد التوتر في الخليج، إثر هجوم إيراني ضد الإمارات.

وأضاف المسؤول العسكري أن: "أنظمة الدفاع الجوي والقدرات الهجومية لدينا في حالة تأهب قصوى، وهو مستوى لم يتغير منذ بدء سريان وقف إطلاق النار"، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأوضح المسؤول أنه لم يطرأ أي تغيير حتى الآن على توجيهات قيادة الجبهة الداخلية للمدنيين، وأن "أي تغيير في هذه التوجيهات سيتم تحديثه وفقًا لذلك".

وهدد ترامب بمحو إيران من على وجه الأرض، مؤكدا أن القوات الأمريكية دمرت 7 زوارق إيرانية حاولت استهداف قواته.

مصر تدين الاعتداء على الإمارات

في غضون ذلك، أدانت مصر واستنكرت بأشد العبارات الهجمات الآثمة التي تم شنها باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي أسفرت عن اندلاع حريق في منشأة نفطية بإمارة الفجيرة، واصابة عدد من الأفراد.

وأكدت مصر تضامنها الكامل ودعمها للتدابير التي تتخذها دولة الإمارات الشقيقة لحماية مقدراتها وسيادتها الوطنية، وترفض بشكل قاطع أي ممارسات تستهدف ترويع الآمنين أو زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي.

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون.. وصفة مطبخ سهلة بمذاق مطاعم البحر المتوسط

