مجلس التعاون الخليجي يدين استهداف الإمارات بصواريخ ومسيرات إيرانية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، يوم الاثنين أن اعتداءات إيران على دولة الإمارات "عدوان خطير وتصعيد سافر يهدد أمن المنطقة".

وأضاف البديوي في بيان "نقف صفا واحدا مع الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها".

وفي السياق نفسه، أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات تجدد العدوان الإيراني الغادر على دولة الإمارات العربية المتحدة بالمسيرات الحربية والصواريخ مستهدفًا منشآت مدنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولإتفاق وقف إطلاق النار.

كما أدان أبو الغيط الاعتداء الإيراني السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية بمسيرات حربية أثناء عبورها من خلال مضيق هرمز، وكذا الهجوم بمسيرة على منشأة نفطية في الفجيرة.

وشدد أبو الغيط على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات العربية أو حرية الملاحة في مضيق هرمز محملًا إيران المسؤولية كاملة عن أفعالها غير المشروعة والتي تهدد السلم والأمن الدوليين.