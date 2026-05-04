قرار عاجل في ‏الإمارات بـ تحويل الدراسة عن بعد بسبب الهجوم الإيراني

أعلنت السلطات الإماراتية يوم الاثنين عن تحويل الدراسة عن بعد ابتداء من الغد وحتى الجمعة، بسبب الهجوم الإيراني.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإماراتية تحويل نظام الدراسة مؤقتا إلى التعليم عن بعد في جميع مؤسسات التعليم العالي على مستوى الدولة، وذلك اعتبارا من غد الثلاثاء 5 مايو الجاري حتى الجمعة الموافق 8 مايو 2026.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا الإجراء يأتي ضمن تدابير تنظيمية تهدف إلى سلامة الجميع وضمان استمرارية العملية التعليمية بكفاءة ومرونة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأوضحت :"يُستثنى من ذلك البرامج الأكاديمية ذات الأولوية التي تتطلب تدريبًا سريريًا، أو استخدام المختبرات، أو تطبيقًا عمليًا أو ميدانيًا مباشرًا، أو إجراء الاختبارات حضوريًا، حيث ستستمر هذه البرامج بنظام التعليم الحضوري، وفقًا لما تحدده الوزارة ".

في غضون ذلك أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الاثنين بيانا عاجلا بشأن تجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، بشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وأعربت الخارجية الإماراتية، عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الدولة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية.