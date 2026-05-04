خبير لوائح يكشف سيناريوهات حسم الدوري حال تساوي النقاط بين الأهلي والزمالك وبيراميدز

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح، أن نظام اللائحة في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط بجدول الترتيب يتم الاحتكام فيه إلى المواجهات المباشرة، موضحًا أنه في حالة تساوي أكثر من فريقين يتم اللجوء أولًا إلى نتائج المواجهات المباشرة، بينما في حالة تساوي فريقين فقط يتم أيضًا تطبيق نفس المبدأ.

وقال العمايرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إنه في حال تساوي النقاط بين الأهلي والزمالك فإن الأهلي يتوج بالبطولة وفقًا لنتائج المواجهات المباشرة، بينما في حال تساوي بيراميدز والزمالك فإن الزمالك هو من يحسم اللقب.

وأضاف أنه في حال وصول الدوري إلى الجولة الأخيرة مع وجود منافسة بين أكثر من فريق، فقد يتم تأجيل مباريات الجولة الخاصة بالفرق المتنافسة إلى يوم 20 مايو، بسبب مشاركة نادي الزمالك في نهائي بطولة الكونفدرالية.

وتابع أن الأندية مطالبة بالحصول على الرخصة الأفريقية الخاصة بسداد الديون من أجل المشاركة في البطولات الأفريقية، مشيرًا إلى أن نادي الزمالك لديه 15 قضية إيقاف قيد يجب حلها حتى يتمكن من المشاركة في البطولات القارية.

وأوضح أن الزمالك مطالب بسداد ما يقرب من 6 ملايين دولار حتى يتمكن من المشاركة في دوري أبطال أفريقيا أو الكونفدرالية.

واختتم بأن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لا توجد لديه نية لزيادة عدد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا، بسبب ازدحام الأجندة القارية وكثرة البطولات.