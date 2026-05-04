رئيس نادي البنك الأهلي : أرفض إلغاء الهبوط .. وأسامة فيصل حصل على تأشيرة أمريكا

أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي أن أسامة فيصل مهاجم الفريق حصل على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للمشاركة فى كأس العالم.



وقال نصار رئيس نادي البنك الأهلي في تصريحات إذاعية: بدأنا نجني ثمار الموسم، وكنا نتمنى أن نجني ثماره في السبع الأوائل، وهدفنا تصدر مجموعة الهبوط، وهذا الموسم كان استثنائيا ولن يتكرر مرة أخرى.

وأضاف: أرفض إلغاء الهبوط وزيادة عدد أندية الدوري المصري مرة أخرى، ولا بد أن يعود الدوري المصري إلى وضعه الطبيعي وهذا يؤثر على منتخب مصر وأداءه.

وواصل رئيس نادي البنك الأهلي: لا يوجد أي شيء يخص أسامة فيصل وهو يضع تركيزه في المباريات المتبقية مع البنك الأهلي من أجل حلم التواجد مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.. وأسامة فيصل تم طلب تأشيرة أمريكا منه وهو اللاعب الوحيد من البنك الأهلي الذي طُلِبَ منه ذلك، وذلك استعدادًا للمشاركة في كأس العالم.

واختتم تصريحاته قائلًا: لا يوجد أي عروض رسمية أو ودية لـ أسامة فيصل، وليس هذا الوقت المناسب للحديث عن مفاوضات وننتظر لنهاية الموسم.