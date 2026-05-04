أشرف نصار : أسامة فيصل حصل على تأشيرة امريكا استعداداً للمشاركة في المونديال

أكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، أن أسامة فيصل مهاجم الفريق حصل على تأشيرة امريكا من أجل المشاركة في كأس العالم



وقال نصار في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: اسامة فيصل تم طلب تأشيرة امريكا منه وهو اللاعب الوحيد من البنك الاهلي استعداداً للمشاركة في كاس العالم



واضاف: اسامة فيصل يضع تركيزه في المباريات المتبقية مع البنك الأهلي من أجل حلم التواجد مع منتخب مصر في كاس العالم

وتابع: لا يوجد أي عروض رسمية او ودية لاسامة فيصل وليس هذا الوقت المناسب للحديث عن مفاوضات وننتظر لنهاية الموسم.

70 مليون جنيه.. تطورات مفاوضات الأهلي مع أسامة فيصل



كشف الإعلامي خالد الغندور، موقف النادي الأهلي من ضم اللاعب أسامة فيصل، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: "الأهلي بيخلص في أسامة فيصل اللاعب الدولي مقابل ٧٠ مليون جنيه".



