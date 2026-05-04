موعد وقفة عرفات وإجازة عيد الأضحى 2026

يبحث المواطنون عن موعد وقفة عرفات و اجازه عيد الأضحى 2026، باعتبارها من أبرز المناسبات الدينية التي تتزامن مع واحدة من أطول الإجازات الرسمية خلال العام، إذ تمتد لعدة أيام متتالية.

موعد وقفة عرفات و اجازه عيد الأضحى 2026

موعد وقفة عرفات و اجازه عيد الأضحى 2026

موعد وقفة عرفات 2026

وفقا للحسابات الفلكية، من المنتظر أن توافق وقفة عرفات يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، على أن يكون الأربعاء 27 مايو 2026 أول أيام عيد الأضحى، مع توقعات بأن تستمر الإجازة لمدة 5 أيام متواصلة تشمل يوم الوقفة وأيام العيد، على أن تعلن الحكومة لاحقا بشكل رسمي تفاصيل الإجازة للقطاعين العام والخاص.

تفاصيل الحسابات الفلكية

أوضحت التقديرات الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر ذي الحجة يولد عقب حدوث الاقتران في تمام الساعة 10:02 مساء يوم السبت 16 مايو 2026، وهو يوم الرؤية، إلا أن الهلال لن يكون مرئيا في هذا اليوم.

وأشارت الحسابات إلى أن القمر يغرب قبل غروب الشمس في عدد من المدن، حيث يغرب في مكة المكرمة قبل الغروب بنحو 13 دقيقة، وفي القاهرة بنحو 7 دقائق، بينما تتراوح مدة الغروب في باقي المحافظات بين 5 و12 دقيقة، وهو ما يؤكد تعذر رؤية الهلال في يوم الرؤية.

وبناء على ذلك، يكون يوم الأحد 17 مايو 2026 هو المتمم لشهر ذي القعدة، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة فلكيا يوم الاثنين 18 مايو 2026، وهو ما يحدد توقيت مناسك الحج وأيام العيد.

موعد وقفة عرفات و اجازه عيد الأضحى 2026

إجازة عيد الأضحى 2026

وتأتي إجازة عيد الأضحى ضمن قائمة الإجازات الرسمية التي ينتظرها العاملون في مختلف القطاعات، مع ترقب صدور القرار الرسمي بشأن عدد أيام العطلة وإمكانية ترحيلها وفقا لسياسة مجلس الوزراء.

موعد وقفة عرفات و اجازه عيد الأضحى 2026

الإجازات الرسمية المتبقية في 2026

تشمل خريطة الإجازات الرسمية خلال عام 2026 عددا من المناسبات، أبرزها وقفة عرفات يوم 26 مايو، يليها عيد الأضحى من 27 إلى 29 مايو، ثم رأس السنة الهجرية في 17 يونيو، وذكرى 30 يونيو، وثورة 23 يوليو، والمولد النبوي الشريف، وأخيرا عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر.

ويعكس هذا الجدول تنوع المناسبات الدينية والوطنية التي تمثل محطات مهمة للراحة وتنظيم الوقت، بما يدعم التوازن بين متطلبات العمل والحياة اليومية.