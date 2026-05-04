الجيش الإيراني: مدمرات أمريكية حاولت الاقتراب من مضيق هرمز بإطفاء رادارتها

أعلن الجيش الإيراني، عنّ محاولة مدمرات أمريكية الاقتراب من مضيق هرمز بإطفاء رادارتها، إلا أنّ ردّه جاء بالصواريخ، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

في غضون ذلك أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الصيني شي جين بينغ، تناول خلاله الطرفان تطورات الملف الإيراني، إلى جانب قضايا دولية أخرى ذات اهتمام مشترك.

الكشف عن تفاصيل إضافية

وأوضح الوزير أن المحادثات بين الجانبين تطرقت إلى سبل التعامل مع التحديات المرتبطة بإيران، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن ما تم الاتفاق عليه أو طبيعة الخطوات المقبلة.