أمين حلف الناتو: الأوروبيين استوعبوا رسالة ترامب

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، يوم الاثنين، أن الدول الأوروبية "استوعبت رسالة" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتعمل حاليًا على ضمان تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة باستخدام القواعد العسكرية.

كان ترامب قد اتهم بعض دول الناتو بالتقصير في دعم الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

وفي مؤشر آخر على استيائه من الحلفاء الأوروبيين، أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لسحب 5000 جندي من ألمانيا.

قال روته للصحفيين في قمة في أرمينيا: "نعم، كان هناك بعض خيبة الأمل من الجانب الأمريكي، لكن الأوروبيين استمعوا".

وأضاف: "إنهم الآن يحرصون على تنفيذ جميع اتفاقيات القواعد الثنائية".

وكانت إسبانيا، العضو في الناتو، قد صرحت بأن القواعد العسكرية على أراضيها لا يمكن استخدامها في الحرب مع إيران.

لكن روته أشار إلى أن دولًا أخرى في الناتو، مثل الجبل الأسود وكرواتيا ورومانيا والبرتغال واليونان وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، تعمل على تنفيذ طلبات استخدام القواعد وغيرها من أشكال الدعم اللوجستي.

قال روتّه أيضاً إن "المزيد والمزيد" من الدول الأوروبية تقوم بتمركز أصولها، مثل كاسحات الألغام وكاسحات الألغام، بالقرب من الخليج استعداداً "للمرحلة التالية".

أعربت عدة دول أوروبية عن استعدادها للمشاركة في مهمة للمساعدة في ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بمجرد انتهاء الحرب.