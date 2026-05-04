السعودية.. توقعات بسقوط أمطار غزيرة على مكة المكرمة

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات الطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة ورنية والخرمة، وذلك خلال الفترة من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة الموافق (4 – 8 مايو 2026م).





وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.







كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة حائل مصحوبة برياح شديدة السرعة، وجريان السيول، وصواعق رعدية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍّ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.





وبيَّن أن الحالة ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.





و توقع المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة أبها ومحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة.





وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.