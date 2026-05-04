الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لشخصين يستخرجان الذهب من جبل بالبحر الأحمر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخصان حال استخدامهما إحدى طواحين استخلاص خام الذهب المخالفة.

وبالفحص تم تحديد وضبط القائم على النشر ووالده "مالك الطاحونة الظاهرة بمقطع الفيديو" – مقيمان بدائرة مركز شرطة قوص بقنا.

وبسؤالهما أقر الثانى بقيامه بالتحصل على أحجار تحتوى على خام "الذهب" جراء التنقيب العشوائى غير الشرعى بإحدى المناطق الجبلية بمحافظة البحر الأحمر مع استخلاص الذهب منها باستخدام الطاحونة ملكه “الظاهرة بمقطع الفيديو”.

وأضاف الأول أن الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو هما نجل عمه، وعامل، مقيمان بذات المركز، وأنه قام بتصويرهما حال استخدامهما الطاحونة ونشره مقطع الفيديو على صفحة (بمواقع التواصل الإجتماعى) لتحقيق نسب مشاهدات "أمكن ضبط الظاهرين بالمقطع" وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.