بعد طردها من العمل.. فتاة كفيفة تستغيث: احتاج إلى وظيفة والإعاقة لا تمنع الإنسان

استغاثت فتاة كفيفة من ضمن فريق أوركسترا النور والأمل عبر منشور شاركته علي حسابها الرسمي بموقع فيسبوك من فصلها تعسفيا من إحدى شركات النقل كمطورة مشروعات، ترشيدا للنفقات، بعد 7 سنوات من العمل .



وكتب الفتاة في منشورها: أنا خريجة كلية الألسن عام 2017، كنت عضوة في أوركسترا النور والأمل للمكفوفين لأكثر من 10 سنوات، عملت كممثلة خدمة عملاء ومطورة مشروعات لدى شركة نقل شهيرة لمدة 7 سنوات.

وتابعت: منذ شهر بالتحديد فصلتني الشركة مع 11 موظفا آخر لتقليل نفقات الشركة، وجميعنا مضينا على استقالة بالتراضي فيما بيننا حتى لا يكون رفدا ويؤثر مستقبلنا الوظيفي.

وأضافت: المهم إني قدمت في عدد كبير من الشركات وقالولنا لا نوظف مكفوفين، ولا نحتاج موظفين يستخدمون قارئات الشاشة، فكيف السبيل إلى توظيفنا بعد ما حصلنا عليه من شهادات وما تعلمناه في هذه الحياة؟ واحتاج إلى عمل ولدي خبرة كبيرة في مجال إدارة المشروعات والإعاقة لا يمكن أن تمنع إنسانا.