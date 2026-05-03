أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة 6 مايو

حددت محكمة جنايات القاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة السلام ثان وذلك 6 مايو الجاري .

تفاصيل القضية

تلقت مباحث قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا من فتاة تتهم شاب بالتحرش بها، وهتك عرضها، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها كرها عنها تحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة القسم.

وقالت المجني عليها إنها أثناء سيرها بالشارع فوجئت بالمتهم يتحرش بها ويلامس أجزاء حساسة من جسدها وعندما حاولت الصراخ والاستغاثة أخرج سلاحا أبيض وهددها به.

وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحرٍّ أسفرت جهوده عن صحة البلاغ وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يدعي حجازي.ف

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة رقم 622 لسنة 2026 وتولت النيابة العامة التحقيق.