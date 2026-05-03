محافظ الغربية: إحباط محاولة تجميع وتهريب 148 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل مخزن غير مرخص بكفر الزيات

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية،جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في تشديد الرقابة على منظومة الدعم والتصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع في السلع المدعمة، وذلك تحت إشراف المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت حملة تموينية مكبرة بمدينة كفر الزيات عن ضبط مخزن غير مرخص يستخدم في تجميع الدقيق البلدي المدعم بغرض إعادة بيعه بالسوق السوداء، حيث تم التحفظ على 148 شيكارة دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5% زنة 50 كجم بإجمالي 7400 كجم بما يعادل 7.4 طن قبل تهريبها.

تحرك تنفيذي عاجل

وتم التحفظ على الكمية المضبوطة بالكامل، وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على السلع المدعمة، وعدم التهاون مع أي محاولات للتلاعب بالدعم أو الاتجار فيه بالمخالفة للقانون.