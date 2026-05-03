قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابات بالوجه.. القبض على معلمة تعدت على طالب بالضرب في سوهاج
مسئول عسكري سابق يُحذّر: إسرائيل قد لا تبلغ الـ100 عام إذا استمر الوضع الحالي
أكثر من 30 جنيها.. هبوط جديد في أسعار البيض بالأسواق
صوت كل عربي.. اليماحي يثمن تضحيات الصحفيين في الأراضي الفلسطينية
الوكيل: تحرك عربي موحد لدعم الاقتصادات المتضررة ومواجهة تداعيات الأزمات
شهيد الشهامة.. مصرع شاب حاول إنقاذ فتاة فصدمه القطار بالمنوفية
دليل شامل لحجز وحدات محدودي الدخل بالشراكة مع المطورين.. الأسعار والشروط وخطوات التقديم
رئيس الوزراء يتفقد الحفار المصري "القاهر-2" بالبحر المتوسط
مخيمات فاخرة وتكييفات حديثة.. بعثة حج القرعة تعيد تعريف راحة الحجاج
جنيهان دفعة واحدة.. تطور سريع في سعر صرف الدولار بالبنوك
غارات جوية عنيفة.. تصعيد إسرائيلي متواصل في جنوب لبنان ويشمل مناطق شمال نهر الليطاني ومحيطه
محافظ بورسعيد يحيل مخالفات المدرسة الدولية المتكاملة للغات للنيابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

"قافلة زاد العزة" الـ 187 تدخل إلى قطاع غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والوقود

ميناء رفح البري
ميناء رفح البري
أ ش أ

 استأنفت قافلة شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية (زاد العزة.. من مصر إلى غزة) الـ187 اليوم /الأحد/ في الدخول إلى الفلسطينيين بقطاع غزة عبر البوابة الفرعية لميناء رفح البري باتجاه معبر كرم أبوسالم؛ تمهيدًا لإدخالها إلى القطاع ؛ بعد توقف دام يومي /الجمعة والسبت/.

وصرح مصدر مسؤول بشمال سيناء بأن عملية إدخال شاحنات المساعدات والوقود استؤنفت صباح اليوم إلى قطاع غزة عبر بوابة معبركرم أبوسالم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس 2025 بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس 2025 وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها.

كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة ، ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.

وتم استئناف إدخال المساعدات لغزة في مايو 2025 وفق آلية نفذتها سلطات الاحتلال وشركة أمنية أمريكية رغم رفض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمخالفتها للآلية الدولية المستقرة بهذا الشأن.

وأعلن جيش الاحتلال "هدنة مؤقتة" لمدة 10 ساعات (الأحد 27 يوليو 2025) وعلق العمليات العسكرية بمناطق في قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.

وواصل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) بذل الجهود من أجل إعلان اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين، حتى تم التوصل فجر يوم 9 أكتوبر 2025، إلى اتفاق ما بين حركة حماس وإسرائيل حول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشرم الشيخ بوساطة مصرية أمريكية قطرية وجهود تركية.

ودخلت المرحلة الثانية من الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين 2 فبراير 2026، بعد استكمال عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وتسليم رفات آخر محتجز إسرائيلي وفق المرحلة الأولى من الاتفاق ، حيث تم السماح بدخول الفلسطينيين إلى قطاع غزة وخروج المصابين والجرحى لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية بعد فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري.

شاحنات المساعدات الإنسانية زاد العزة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضياء العوضي

إخلاء سبيل محامي الدكتور ضياء العوضي لاتهامه بالإدلاء بتصريحات بشأن وفاة موكله

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة مشاركة 3 أندية مصرية في دوري أبطال إفريقيا

الدولار

ارتفاعات متتالية.. مفاجأة في أسعار صرف الدولار الان بالبنوك

الأرصاد

الأرصاد ترفع مستوى التحذير من طقس اليوم.. أتربة ورمال وسيول بهذه المحافظات

الزمالك

بشأن العقوبات المالية .. الزمالك يُفاجئ لاعبيه بقرار غير مُتوقع بعد خسارة «القمة»

جثة

جريمــــة منتصف الليل.. مصرع طالب على يد بلطجية في مدينة نصر

وكيل وزارة التعليم ببني سويف

كرامة الطالب خط أحمر.. وكيل تعليم بني سويف يلتقي الطالبة صاحبة واقعة كيس الفول

الدواجن

أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

ترشيحاتنا

أموال

اشترى عقارات وسيارات.. نصاب يغسل 60 مليون جنيه

المتهم

قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط سيارة محملة بـ 1000 لتر سولار بأسوان

المتهمون

ضبط المتهمين بالإستيلاء على قطعة أرض بالجيزة

بالصور

بفستان مكشوف الظهر.. مايا دياب تخطف الأنظار بالبنفسجي الجريء في أحدث إطلالة عبر إنستجرام |شاهد

مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ
مكشوف الظهر..مايا دياب تخطف الانظار بالنفسجى الجرئ

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تفاجئ جمهورها بلوك جديد

اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد
اتغيرت 180 درجة..دنيا سامى تثير الجدل بلوك جديد

بعد وفاة مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟
بعد وفاه مريضة لاتباعها نظام الطيبات.. ما هو مرض الذئبة الحمراء وأعراضه؟

سادة وحمالات.. فستان زوجة تميم يونس يخطف الأنظار بحفل زفافه

سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا
سادة وحمالات..فستان زوجة تميم يونس يثير الجدل على السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد