الرئيس السيسي يشدد على أهمية تأمين السلع الاستراتيجية وضبط حركة الأسواق

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية لمُدد كافية في ظل ما تشهده الساحتين الإقليمية والدولية من تطورات اقتصادية.

توافر السلع الغذائية الأساسية في الأسواق

وقال السيسي إن الحكومة يجب أن تواصل جهودها لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية في الأسواق بكميات كافية وبأسعار عادلة، مع مراقبة دقيقة للأسواق لضبط الأسعار ومنع أي محاولات احتكار.

كما شدد الرئيس على أهمية تكثيف العمل للحد من التضخم، قائلاً إن الحكومة يجب أن تستمر في تنفيذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار ومساندة المواطنين في ظل الظروف الحالية.

وأكد الرئيس السيسي على أن الدولة لن تدخر جهدًا في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وضمان استقرار الاقتصاد الوطني.