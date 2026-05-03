محضر رسمي ضد الشركة المنظمة لحفل مدرسة الجيزة بعد سقوط الشاشة على الطلاب

في تطور جديد لحادث سقوط شاشة عرض أثناء حفل رياض الاطفال في مدرسة ويزنس بالجيزة ، أصدرت إدارة المدرسة بيانا عاجلا للكشف عن ملابسات الحادث ، جاء نصه كالتالي:

بقلوب يعتصرها الألم، وببالغ الحزن والأسى، تتقدم إدارة المدرسة بهذا البيان، حيث تعجز الكلمات حقًا عن وصف ما نشعر به جميعًا من صدمة وحزن عميق إزاء الموقف الذي تعرض له أبناؤنا طلاب مرحلة KG2 أثناء حفل التخرج.

وقوع مفاجئ للشاشة

حيث تعرضت شاشة العرض المثبته خلف المسرح بشكل مفاجئ للوقوع نتيجه رياح شديده التي شهدتها المنطقه امس خلال وقت الفاعلية

لقد كان هذا اليوم مُعدًّا ليكون لحظة فرح وفخر لأبنائنا، ثم تحوّل في لحظات إلى موقف مؤلم أثّر في نفوسنا جميعًا، إدارةً ومعلمين وعاملين، بل وأصابنا بحالة من الحزن الشديد لما مرّ به أطفالنا، وهو ما لن ننساه بسهولة.

ونود التأكيد على أن ما حدث كان خارجًا عن إرادة إدارة المدرسة، رغم ما تم بذله من جهد كبير منذ بداية العام الدراسي في الإعداد للحفل، من تدريبات مكثفة، وتحفيظ، وتجهيز الفقرات، وترتيبات الملابس، وصولًا إلى تجهيز المسرح بصورة لائقة وآمنة.

الشركة المسؤولة عن تجهيز المسرح سبق التعامل معها

كما نحيط علم سيادتكم بما يلي:

الشركة المسؤولة عن تجهيز المسرح سبق التعامل معها من قبل، وكذلك من قبل مدارس أخرى، ولم تكن هذه هي المرة الأولى.

وقد تم الاطمئنان على سلامة التجهيزات قبل بدء الحفل من خلال الفحص الظاهري من القائمين على التنظيم.

محضر رسمي ضد الشركة المنظمة

ورغم ذلك، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فورًا، حيث تم تحرير محضر رسمي ضد الشركة المنظمة والمسؤولة عن تجهيزات الحفل، حرصًا على حفظ حقوق أبنائنا وضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع.

ونؤكد لأولياء الأمور أن إدارة المدرسة لم تدّخر جهدًا في التعامل مع الموقف منذ لحظاته الأولى، حيث رافق مديرة المدرسه ومديرة المرحلة وصاحب المدرسة الأطفال إلى المستشفى، وظل بجانبهم حتى الإطمئنان الكامل على سلامتهم، وتسليمهم جميعًا إلى أولياء أمورهم بفضل الله سالمين دون أي إصابات.

فإننا نُقدّر تمامًا حجم القلق والحزن الذي شعرتم به، ونؤكد أن ما أصاب أبناءكم أصابنا جميعًا، وأن سلامتهم كانت وستظل دائمًا في مقدمة أولوياتنا، ولن ندخر جهدًا في مراجعة كافة الإجراءات لضمان أعلى درجات الأمان مستقبلًا… ونسأل الله أن يحفظ أبناءنا جميعًا، وأن يجنّبهم أي سوء.