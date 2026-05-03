التعليم: حادث سقوط شاشة مدرسة الجيزة سببه شدة الرياح..ولا توجد إصابات خطيرة

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تابعت حادث سقوط شاشة العرض أثناء حفل رياض الاطفال بمدرسة بالجيزة الذي وقع مساء أمس

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد ان شدة الرياح والتقلبات الجوية المفاجئة كانت سبب الحادث مساء أمس

ونفى المصدر وقوع اي اصابات خطيرة بين التلاميذ ، مشيرا الى قيام عامل بإنقاذ الاطفال فور سقوط الشاشة

وشهدت مدرسة ويزنس بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة، واقعة سقوط شاشة عرض خلال حفل لطلاب مرحلة KG2

وقد أسفر الحادث عن إصابة طالبين بإصابات طفيفة.

وكان الحفل مقامًا في تمام الساعة السادسة من مساء أمس داخل المدرسة، وخلال فعالياته سقطت شاشة العرض بسبب التقلبات الجوية المفاجئة

وعلى الفور تم نقل الطالبين المصابين إلى مستشفى زايد لتلقي الإسعافات اللازمة.

جدير بالذكر أن حالة الطالبين مستقرة، وغادرا المستشفى بعد التأكد من تحسن حالتهما الصحية، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أخرى خطيرة بين الطلاب والمعلمين ، حيث تدخل أحد العاملين بالمدرسة عقب سقوط الشاشة، وتمكن من إبعاد باقي الأطفال سريعا ، مما ساهم في تقليل حجم الإصابات