من طاهٍ إلى صاحب أشهر المطاعم .. الإعلام الإيطالي ينعى المصري فاروق لاشين ملك البيتزا

حالة من الحزن ضربت مقاطعة فالسيسيا الإيطالية حزنا على وفاة رائد الأعمال المصري فاروق لاشين ملك البيتزا الذي كان يعيش في المقاطعة ويمتلك 3 من أشهر المطاعم في المدن الإيطالية .



وطبقا لصحيفة لاستامبا الإيطالية توفي رائد الأعمال المصري فاروق لاشين أمس الجمعة بعد عودته لمصر وقد انتشر خبر وفاته في إيطاليا حيث كان يتمتع بحب واحترام الجميع لقصفة كفاحه ونجاحه في منظومة مطاعم البيتزا الإيطالية حتي لقب بملك البيتزا .. بدأ حياته كطاهي في مطعم حتي استطاع ان يمتلك 3 مطاعم شهيرة في إيطاليا .



نبأ وفاته الذي انتشر على مواقع التواصل الايطالية أثار حزن الكثيرين بين سكان فالنسيا حيث كان يعيش ويتذكره الجميع بالمحبة والاحترام.



وصل فاروق لاشين 74 عاما أو كما يلقب بملك البيتزا الإيطالية إلي إيطاليا عام 1977 أي منذ حوالي 55 عاما، ويؤكد نجله محمد أن والده سافر إلي إيطاليا بالصدفة، وعاش شهور صعبة في ميلانو وفي شتاء عام 1978 وصل إلي مدينة فارالو الإيطالية وبدأ العمل كطاهي بيتزا.



بعد سنوات اكتسب حب الجميع و أصبح فاروق لاشين رائد أعمال في مجال المطاعم، وحقق حلمه في امتلاك 3 مطاعم شهيرة وهي «بيتزا لا سفينج» و فرا دلوتشينو في فارالو، ومطعم مونتي توكري في كوارونا

في نوفمبر 2022 منذ 4 سنوات عاد فاروق لاشين إلي مصر هذا الحلم الذي كان يراوده منذ وصوله إلي إيطاليا بعد 55 عاما في الغربة، حيث اكدت عائلته ان حلمه دائما كان العودة لمصر التي يعشقها، ورحل ملك البيتزا عن عالمنا أمس عن عمر يناهزر 74 عاما الأمر الذي آثار نوبة حزن عميق في انحاء بلدة فالسيسيا حيث اكتسب حب واحترام الجميع هناك لسنوات طويلة .

