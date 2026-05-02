الكاف يعلن مواعيد انطلاق ونهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027

أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف رسميًا عن مواعيد انطلاق ونهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، والتي ستستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا.

ستقام المباراة الافتتاحية يوم السبت 19 يونيو 2027، والمباراة النهائية يوم السبت 17 يوليو 2027

سيعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن الدولة التي ستستضيف المباراة الافتتاحية والمباراة النهائية في الوقت المناسب.

ستُقام التصفيات خلال فترات التوقف الدولي الثلاث للفيفا على النحو التالي :

الجولتان 1 و2: من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026

الجولتان 3 و4: من 9 إلى 17 نوفمبر 2026

الجولتان 5 و6: من 22 إلى 30 مارس 2027

سيتم توزيع المنتخبات الـ 48 على 12 مجموعة، تضم كل منها أربعة منتخبات.

وسيتأهل المنتخبان الأول والثاني من كل مجموعة إلى البطولة مباشرة.