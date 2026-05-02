كريمة عبدالرحمن بعد تكريمها من الرئيس : حافز لعطاء وعمل مضاعف

أعربت كريمة عبدالرحمن، مدير عام تراخيص عمل الأجانب بوزارة العمل، عن فخرها الكبير بتكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدة أن هذا التقدير يمثل حافزًا قويًا لمواصلة العمل والإخلاص في خدمة الوطن.

وقالت عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية، إن التكريم الرئاسي يعكس اهتمام الدولة بالنماذج الناجحة والمخلصة في مواقع العمل المختلفة، مشيرة إلى أن شعورها بالتقدير الرسمي يمنحها وزملاءها دافعًا أكبر لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

وأكدت أن وزارة العمل تضع العمالة المصرية في مقدمة أولوياتها، من خلال التركيز على تأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، خاصة في الوظائف الحديثة والمستقبلية.

وأضافت أن الوزارة توسعت في إنشاء مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة بمختلف المحافظات، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتوفير برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم للمنافسة في الداخل والخارج.

وشددت على أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من دعم الإنسان المصري، مؤكدة أن تطوير الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها يمثل أحد أهم محاور بناء الاقتصاد وتعزيز فرص التشغيل في الجمهورية الجديدة.