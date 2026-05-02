إيطاليا تحذر إيران: البرنامج النووي العسكري «خط أحمر» ومخاوف من سباق تسلح إقليمي

أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، خلال مباحثاته مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، أن أي توجه إيراني نحو تطوير برنامج نووي لأغراض عسكرية يعد "خطًا أحمر" لا يمكن تجاوزه، محذرًا من خطر حقيقي يتمثل في اندلاع سباق تسلح نووي في المنطقة.

وأشار تاياني إلى أهمية إعادة فتح مضيق هرمز، لافتًا إلى أن استمرار التوترات والاضطرابات فيه قد ينعكس سلبًا على الأمن الغذائي والاستقرار الإقليمي.

كما شدد الوزير الإيطالي على ضرورة تكثيف المساعي الدبلوماسية والعمل على التوصل إلى اتفاق يُنهي الأزمة الحالية ويجنب المنطقة مزيدًا من التصعيد.