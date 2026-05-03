«توروب» يقترب من تثبيت تشكيل القمة أمام إنبي مع تعديلات دفاعية

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، استقر بشكل كبير على الإبقاء على نفس التشكيل الذي خاض به مواجهة الزمالك الأخيرة، والتي حقق خلالها الفريق فوزًا بثلاثية نظيفة، وذلك خلال المباراة المقبلة أمام إنبي في الدوري الممتاز.

وقال الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، إن المدير الفني يفكر في إجراء بعض التعديلات المحدودة على الخط الخلفي فقط، في ظل عودة محمد هاني لقيادة الجبهة اليمنى، بعد غيابه عن اللقاء السابق، بينما يفضل توروب الحفاظ على باقي القوام الأساسي الذي ظهر بشكل مميز وحقق انسجامًا واضحًا داخل أرض الملعب.