ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ في الصيف

اسماء محمد

يعد البطيخ من أشهر الفواكه الصيفية التي يحبها عدد كبير من الأشخاص فما تأثير تناولها على الجسم.

ووفقا لموقع tuasaude نكشف لكم اهم الفوائد التي يحصل عليها الجسم عند تناول البطيخ باعتدال.

منع احتباس الماء

البطيخ فاكهة غنية بالماء، مما يمنحها تأثيراً مدراً للبول طبيعياً فهو يساعد على تقليل الانتفاخ والتخلص من السوائل الزائدة عن طريق البول.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البطيخ على البوتاسيوم، وهو معدن يعزز التخلص من السوائل الزائدة في الجسم، مما قد يساعد على تقليل الالتهاب.

ترطيب الجسم

يساعد البطيخ على ترطيب الجسم، إذ يتكون 92% منه من الماء. وهو وجبة خفيفة مثالية في الأيام شديدة الحرارة. 

الوقاية من حصى الكلى

البطيخ فاكهة ذات خصائص وقائية فعالة ضد أمراض الكلى، فهو يساعد على تنقية البول بفضل خصائصه المدرة للبول. علاوة على ذلك، يحتوي لبّه على الستيرويدات والألكانات التي قد تساعد في منع تكوّن حصى الكلى.

يساعد البوتاسيوم الموجود في البطيخ على موازنة الأحماض التي ينتجها الجسم، مما قد يزيد من درجة الحموضة ويقلل من الكالسيوم الزائد في البول وهذه العوامل مهمة للوقاية من تكوّن حصى الكلى .

تقوية جهاز المناعة

يساهم البطيخ في الأداء السليم للجهاز المناعي. ففيتامين سي وفيتامين أ الموجودان في هذه الفاكهة هما من مضادات الأكسدة التي تحفز خلايا الدفاع في الجسم، مما قد يقي من الإصابة بأمراض مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

 تحسين تدفق الأمعاء

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الألياف والماء، وكلاهما يزيد من حجم البراز ويساهم في تحسين حركة الأمعاء.

تعزيز فقدان الوزن

البطيخ منخفض السعرات الحرارية ويحتوي أيضاً على بعض الألياف هذه العناصر تجعل البطيخ وجبة خفيفة رائعة لإضافتها إلى نظام غذائي متوازن وصحي، ويمكن أن يساهم في إنقاص الوزن.

 ضبط ضغط الدم

يحتوي البطيخ على السيترولين، وهو حمض أميني يمكنه زيادة مستويات أكسيد النيتريك في الجسم. وهذا يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتعزيز خفض ضغط الدم.

تحتوي هذه الفاكهة أيضاً على البوتاسيوم، وهو معدن يعزز التخلص من الصوديوم الزائد عن طريق البول، مما قد يساعد أيضاً في تنظيم ضغط الدم.

يمكن أن يساعد الليكوبين، وهو مركب مضاد للأكسدة آخر موجود في البطيخ، في تنظيم ضغط الدم، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن هذه الفاكهة تقلل من تضيق الأوعية الدموية.

تحسين صحة الجلد والشعر

يُمكن أن يُساعد البطيخ على تحسين مظهر وصحة البشرة والشعر، لاحتوائه على فيتامين أ، وفيتامين سي والليكوبين و يُسهّل فيتامين سي عملية إنتاج الكولاجين، ويُساهم فيتامين أ في تجديد الخلايا، بينما يُساعد الليكوبين على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس.

يُعدّ الجزء الأحمر من البطيخ غنياً بمضادات الأكسدة مثل الكاروتينات والبيتا كاروتين والليكوبين، والتي تُساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس أما الجزء الشفاف القريب من القشرة، فهو أيضاً غني بالعناصر الغذائية، لذا يُنصح بتناوله كلما أمكن.

 تحسين الأداء البدني

السيترولين هو حمض أميني موجود في البطيخ ويمكن أن يحسن الأداء أثناء التمرين.

يحتوي البطيخ أيضاً على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما من المعادن المهمة لمنع ضعف العضلات وتحسين انقباض العضلات والتشنجات أثناء النشاط البدني المكثف.

 حماية القلب

يحتوي البطيخ على الليكوبين الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات وهذا يمنع أكسدة الكوليسترول الضار (LDL) ويقي من تكوّن لويحات تصلب الشرايين، بالإضافة إلى الوقاية من أمراض القلب.

كما أن الليكوبين قادر على زيادة تركيز الكوليسترول الجيد (HDL) ، مما يعزز صحة القلب.

 الوقاية من السرطان

يحتوي البطيخ على الكاروتينات، وخاصة الليكوبين، وهو مركب ذو خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للسرطان وقد يكون فعالاً في الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان البروستاتا وسرطان القولون والمستقيم.

تحتوي هذه الفاكهة  على الكوكوربيتاسين إي، وهو مركب، وفقاً لبعض الدراسات، يمكنه تثبيط نمو الخلايا السرطانية.

تميم يونس يحتفل بزفافه في أجواء عائلية هادئة بعيدًا عن الأضواء

توابل شهيرة تعالج حب الشباب وتطرد الحشرات

ضياء العوضي صح ولا غلط .. طبيب عالمي يكشف الحقيقة | وهؤلاء أبرز ضحايا نظام الطيبات

طريقة عمل الكريب سوزيت .. حلوى فرنسي فاخرة

