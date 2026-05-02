نيوكاسل يعود للانتصارات بفوز مثير على برايتون في الدوري الإنجليزي

عاد فريق نيوكاسل إلى طريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي؛ بالفوز على برايتون بنتيجة 3-1.

وأقيمت مباراة نيوكاسل يونايتد ضد برايتون، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح نيوكاسل التسجيل مبكرًا في الدقيقة 12 عن طريق ويليام أوسولا.

وفي الدقيقة 24، عزز نيوكاسل يونايتد تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 24 عن طريق دان بورن.

وقلص برايتون الفارق في الدقيقة 60 من خلال لاعبه جاك هنشلوود.

وقبل نهاية المباراة وتحديدًا في الدقيقة 90+6، أحرز نيوكاسل هدفه الثالث عن طريق هارفي بارنيس.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول الترتيب، بينما يتواجد برايتون في المركز السابع برصيد 50 نقطة.