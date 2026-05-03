توروب يترقب موقف ياسر إبراهيم قبل مواجهة إنبي

كشف الإعلامي خالد الغندور أن ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، يترقب نتيجة الفحص الطبي الذي سيخضع له المدافع ياسر إبراهيم، بعد تعرضه لكدمة قوية في الضلوع خلال مواجهة بيراميدز الأخيرة.

وقال “الغندور” خلال تصريحاته عبر برنامجه ستاد المحور، أن توروب يرفض حسم قراره مبكرًا بشأن بديل ياسين مرعي، الذي يغيب عن مباراة إنبي المقبلة بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، حيث فضّل انتظار التقرير النهائي من الجهاز الطبي.

وتابع “الغندور”، أنه في حال تأكدت جاهزية ياسر إبراهيم، يميل المدير الفني للدفع به أساسيًا في مواجهة إنبي المقرّر لها الثلاثاء المقبل، خاصة في ظل الحاجة لخبراته في الخط الخلفي.