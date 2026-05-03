فن وثقافة

الفن التشكيلي النسائي يتألق في ملتقى «أرتوداي» تحت شعار «التمكين بالفن» بمشاركة 200 فنانة من 30 دولة|شاهد

نجمات الفن والإعلام يحتفلن بإطلاق "أرتوداي" للفن التشكيلي بالمتحف المصري الكبير
نجمات الفن والإعلام يحتفلن بإطلاق "أرتوداي" للفن التشكيلي بالمتحف المصري الكبير
محمد زاهر   -  
علا محمد

شهد حفل إطلاق الدورة الرابعة لملتقى "أرتوداي" برئاسة الفنانة التشكيلية شيرين بدر المصري حضور عدد كبير من نجمات الفن والإعلام والشخصيات العامة، وذلك داخل المتحف المصري الكبير.


وتُقام الدورة الرابعة من ملتقى "أرتوداي" تحت شعار "التمكين بالفن"، بمشاركة 200 فنانة تشكيلية من 30 دولة. وكان ضمن الحضور في حفل الافتتاح من الوزراء والسفراء: د. نفين الكيلاني وزير الثقافة الأسبق، وأحمد فؤاد هنو وزير الثقافة السابق، وحرم د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن وأسرته، والنائبة البرلمانية دكتورة صبورة السيد، والتربوية دكتورة عواطف سراج الدين، وسامية أبو الفتوح.

ومن نجمات الفن والإعلام حضرت: إلهام شاهين، سوسن بدر، سوزان نجم الدين، فيفي عبده، نرمين الفقي، وهيدي كرم، د. هالة سرحان، والكاتبة منى رجب، وبوسي شلبي، ومهندسة الديكور رباب عبد العاطي منظمة حفل الافتتاح، ومحمد الدهشوري سيلفر سكرين الشريك الاستراتيجي للدورة الرابعة من ملتقى "أرتوداي"، بالإضافة إلى عدد من قيادات العمل المدني والتطوعي.

قامت بتقديم فقرات الحفل فينوس الريس، وأحيته المطربة نسمة محجوب التي اختتمت وصلتها بأغنية "حكاية شعب" التي قدمتها في احتفالية موكب المومياوات وسط المزيد من أجواء البهجة والفخامة.

كما شهدت فقرات الحفل تكريم دكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، ومحمود الدهشوري عن "سيلفر سكرين"، ومهندسة الديكور رباب عبد العاطي منظمة حفل الافتتاح، بالإضافة إلى رائدات الفن التشكيلي جاذبية سري ضيفة شرف الدورة الرابعة للملتقى، ميرفت السويفي، سوزي كمال الجنزوري، ليلى قولييفا، بالإضافة إلى مهندسة الديكور رباب عبد العاطي منظمة حفل الافتتاح.

على جانب آخر، يقام ملتقى "أرتوداي" للفن التشكيلي بالمتحف المصري الكبير في الفترة من 2 إلى 5 مايو، بمشاركة أكثر من 200 فنانة يمثلن أكثر من 30 دولة حول العالم، كحدث فني دولي يُرسخ مكانته كمنصة رائدة للاحتفاء بالإبداع النسائي عالميًا. كما تشهد هذه الدورة ظاهرة فنية وثقافية تسلط الضوء على قوة الإبداع النسائي، وتعزز دور الفن كأداة للتمكين والتغيير المجتمعي، إلى جانب دعم الحوار الثقافي وتبادل الخبرات بين مختلف الشعوب.

ويُقام الملتقى تحت رعاية كلٍ من وزارة الثقافة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمجلس القومي للمرأة، وبشراكة استراتيجية مع عدد من المنظمات الدولية والسفارات، من بينها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وسفارات إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، الإكوادور، الصين، تركيا، وأذربيجان، إلى جانب معهد يونس إمرة، ومتحف المرأة في بون، ومؤسسة "بصيرة".
وتُعد هذه الدورة احتفاءً خاصًا بالمئوية للفنانة العالمية الراحلة "جاذبية سري"، ضيفة شرف الملتقى هذا العام، وذلك بالتعاون مع "قاعة الزمالك للفن".

