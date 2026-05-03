بعد ثلاثية القمة أمام الزمالك .. «توروب» يشيد بأداء هذا الثنائي في الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور أن ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، أبدى سعادته الكبيرة بأداء لاعبيه عقب الفوز بثلاثية نظيفة على الزمالك في قمة الدوري، حيث حرص على الإشادة بعدد من العناصر داخل غرفة الملابس بعد نهاية اللقاء.

وقال الغندور خلال تصريحاته عبر برنامجه "ستاد المحور"، إن توروب خص بالمدح أحمد رمضان بيكهام، مؤكدًا له نصًا: "أنت لاعب جوكر"، مشيرًا إلى ثقته المسبقة في قدراته، لكنه اعترف بتفاجئه من المستوى المميز الذي ظهر به خلال المباراة.

وتابع الغندور، أن توروب أثنى على هادي رياض، مشيدًا بانضباطه التكتيكي وتنفيذه الدقيق للتعليمات داخل الملعب، مؤكدًا أن هذا الالتزام كان أحد أسباب التفوق الكبير للفريق في اللقاء.