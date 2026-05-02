مع داخلة الصيف .. كيف تحمى حمّامك من الصراصير

يُعدّ تنظيف الحمام بانتظام وبشكل كامل من الطرق الفعّالة للحدّ من انجذاب الصراصير، لا سيما في الأماكن المخفية التي قد تختبئ فيها.

ووفقا لموقع rentokil نكشف لكم أهم النصائح لحماية الحمام من الصراصير.

تنظيف المصارف

تأكد من أن المصارف نظيفة وخالية من الأوساخ بشكل دوري لمنع تراكمها.



التخلص من القمامة

تخلص من القمامة بانتظام وتأكد من إحكام إغلاق الصناديق لمنع جذب الصراصير، وخاصة تلك التي تحتوي على نفايات عضوية، والتي تعد مصدراً غذائياً أساسياً للصراصير .



إزالة الأوساخ المتراكمة

افرك المناطق المعرضة للأوساخ جيداً باستخدام محاليل تنظيف متخصصة، وخاصة حول الصنابير والدش والزوايا التي يصعب الوصول إليها وبذلك، يمكنك تقليل احتمالية وجود الصراصير والحفاظ على بيئة أكثر نظافة.

سد الفجوات والشقوق



افحص وسدّ جميع الفتحات حول أرضية الحمام، وخاصةً حول المصارف والأنابيب غالباً ما تدخل الصراصير من خلال هذه الفتحات الصغيرة، لذا استخدم مادة مانعة للتسرب لسدّ الفجوات والشقوق في الجدران والأرضيات وحول الأنابيب لضمان إحكام إغلاقها ومنع دخول الصراصير.

استخدام أغطية مصارف الأرضيات



قم بتركيب أغطية للمصارف في أرضيات الحمامات لمنع الصراصير من دخول الأماكن المغلقة و تعمل هذه الأغطية على اصطياد الحشرات بفعالية دون التأثير على تدفق المياه.

إصلاح التسريبات وتقليل الرطوبة



أصلح أي تسريبات حول الأحواض والاستحمام والأنابيب للتخلص من مصادر المياه التي تجذب الحشرات بالإضافة إلى ذلك، استخدم أجهزة إزالة الرطوبة للحفاظ على مستويات الرطوبة المثلى، مما يخلق بيئة أقل ملاءمة للصراصير والحشرات الأخرى. إن الحفاظ على جفاف حمامك ونظافته أمر أساسي للوقاية من انتشار الصراصير .

الحفاظ على مكافحة الآفات بشكل منتظم



من أكثر الطرق فعاليةً للحفاظ على حمام منزلك خالياً من الصراصير هي جدولة جلسات مكافحة حشرات دورية مع متخصصين. فبمساعدة مكافحة الحشرات، لا تقتصر فوائدها على منع ظهور الصراصير فحسب، بل تضمن أيضاً عدم تحولها إلى مشكلة في المستقبل.