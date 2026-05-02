طريقة عمل الكريب سوزيت .. حلوى فرنسي فاخرة

يعد الكريب سوزيت من أشهر الحلويات الفرنسية الفاخرة التي تجمع بين خفة الكريب وطعم صوص البرتقال والكراميل الغني، ويتميز بمذاقه الراقي وسهولة تحضيره في المنزل.

وقدمت الشيف نادية السيد وصفة مميزة لتحضير الكريب سوزيت بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة، ليصبح خيارًا مثاليًا للتحلية في المناسبات والعزومات.

طريقة عمل الكريب سوزيت الفاخر

طريقة عمل الكريب سوزيت الفاخر

مكونات عجينة الكريب

1 كوب دقيق

1 كوب حليب

2 بيضة

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

1 ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

فانيليا

مكونات صوص البرتقال والكراميل

نصف كوب زبدة

نصف كوب سكر

عصير برتقالتين

بشر برتقال

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

طريقة عمل الكريب سوزيت الفاخر

خطوات تحضير الكريب سوزيت:

أولًا: تحضير عجينة الكريب

في الخلاط، يتم خفق الدقيق مع الحليب والبيض والزبدة والسكر والفانيليا حتى يصبح الخليط ناعمًا وخاليًا من التكتلات، ثم يترك ليرتاح عدة دقائق.

ثانيًا: طهي الكريب

تُسخن مقلاة غير لاصقة وتُدهن بقليل من الزبدة، ثم يُسكب مقدار مناسب من الخليط ويُفرد سريعًا للحصول على طبقة رقيقة، ويُطهى من الجانبين حتى يكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا.

طريقة عمل الكريب سوزيت الفاخر

ثالثًا: تحضير صوص الكريب سوزيت

في مقلاة أخرى، يُكرمل السكر على نار هادئة، ثم تُضاف الزبدة ويقلب الخليط، بعدها يضاف عصير البرتقال وبشره وعصير الليمون، ويترك الصوص حتى يصبح كثيفًا ولامعًا.

رابعًا: التقديم

يُطوى الكريب إلى مثلثات أو رول، ثم يوضع داخل الصوص الساخن حتى يتشرب النكهة، ويقدم دافئًا.

طريقة عمل الكريب سوزيت الفاخر

سر نجاح الكريب سوزيت

ـ ترك العجينة ترتاح قبل الطهي.

ـ استخدام مقلاة غير لاصقة.

ـ عدم حرق الكراميل أثناء تحضير الصوص.

ـ تقديمه ساخنًا للحصول على أفضل مذاق.

طريقة عمل الكريب سوزيت الفاخر

لماذا يعد الكريب سوزيت من أفخم الحلويات؟

ويمتاز الكريب سوزيت الفرنسي بمذاق يجمع بين حلاوة الكراميل وانتعاش البرتقال، ما يجعله من الحلويات الراقية التي تقدم في المطاعم العالمية، ويمكن الآن تحضيره بسهولة في المنزل.