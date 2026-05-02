أمطار رعدية .. 4 نصائح من الأرصاد لمواجهة تقلبات الساعات القادمة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة من التقلبات الجوية الحادة تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة، حيث تبلغ الموجة الحارة ذروتها اليوم لتصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 34 درجة مئوية، قبل أن تنكسر غدًا بانخفاض مفاجئ وكبير في درجات الحرارة.



وأكدت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جولي أمين، ببرنامج “النص الحلو”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، أن البلاد تتأثر حاليًا بكتل هوائية صحراوية أدت لارتفاع الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بنحو 5 درجات، مشيرة إلى أن جنوب الصعيد سجل اليوم 40 درجة مئوية.



وحذرت من أن هذا الارتفاع لن يدوم؛ فمع دخول ساعات المساء، ستبدأ جبهة هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا في التوغل، مما سيؤدي إلى انخفاض الحرارة غدًا الأحد لتسجل القاهرة 25 درجة مئوية، بفارق يصل إلى 9 درجات مقارنة باليوم.



وأوضحت أن الساعات القادمة ستشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح تتجاوز سرعته 50 كم/ساعة، ستكون مثيرة للرمال والأتربة في أغلب المحافظات، مما قد يؤدي لتدهور الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمكشوفة.



أما فيما يخص الأمطار، أكدت أنها بدأت بالفعل في المناطق الغربية (السلوم، مطروح، وسيوة) وتتراوح شدتها بين متوسطة وغزيرة ورعدية، ومن المتوقع أن تتقدم تدريجيًا لتشمل بعض المناطق الداخلية خلال الليل وساعات الصباح الباكر.



ووجهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مجموعة من التوصيات المهمة لمواجهة هذا التقلب الجوي، مطالبة بضرورة العودة لارتداء الملابس الشتوية، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، نظرًا لبرودة الجو الملحوظة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع، مطالبة مرضى الحساسية بالالتزام بارتداء الكمامات عند الخروج بسبب الأتربة والرمال المثارة في الجو، كما ناشدت السائقين القيادة بهدوء تام على الطرق السريعة نتيجة انخفاض الرؤية الأفقية المتوقع، وضرورة متابعة النشرات الجوية المحدثة لحظة بلحظة لتجنب أي مفاجآت جوية.



وشددت على أن الأجواء الشتوية ستعود لتفرض نفسها مجددًا بدءًا من الغد، مما يتطلب الحذر الشديد لتفادي الإصابة بنزلات البرد نتيجة هذا التفاوت الكبير في درجات الحرارة بين النهار والليل.



