إلهام أبو الفتح
تكنولوجيا وسيارات

هيونداي تعود للأزرار وتودع شاشات اللمس في سياراتها الحديثة

كشفت مجموعة هيونداي موتور رسميًا عن إطلاق منصتها المعلوماتية والترفيهية من الجيل القادم والتي تحمل اسم “بليوس كونكت”، في خطوة تؤكد التزام العملاق الكوري بالجمع بين التكنولوجيا الفائقة وسهولة الاستخدام. 

وبخلاف التوجه العالمي الذي يميل إلى إلغاء الأزرار الميكانيكية، قررت هيونداي وكيا وجينيسيس الاحتفاظ بالأزرار الحقيقية والمفاتيح الدوارة في مقصوراتها القادمة، وذلك لضمان أعلى مستويات السلامة والتركيز أثناء القيادة، مما يجعل الوصول إلى وظائف التكييف والصوت والتحكم الأساسي أمرًا بسيطًا ومباشرًا دون الحاجة لتشتيت الانتباه داخل قوائم الشاشات اللمسية المعقدة.

منصة برمجية متطورة تضمن تحديث السيارة مدى الحياة

تمثل منصة بليوس كونكت حجر الزاوية في تحول مجموعة هيونداي نحو عصر "المركبات المعرفة بالبرمجيات" (SDV)، حيث صممت المنصة لتبقي السيارة متطورة وقابلة للتحسين المستمر عبر التحديثات الهوائية (OTA) لفترات طويلة بعد شرائها. 

وتسمح هذه التقنية بإضافة ميزات جديدة، وتحسين أداء المحرك والبطارية، وتحديث خرائط الملاحة وأنظمة الترفيه بشكل تلقائي، مما يرفع من قيمة السيارة السوقية ويضمن تجربة مستخدم عصرية ومواكبة لأحدث الابتكارات التقنية حتى بعد سنوات من الاستخدام.

ذكاء اصطناعي تفاعلي وشاشات مقسمة لتجربة مستخدم ذكية

تعتمد المنصة الجديدة على نظام ذكاء اصطناعي متطور يسمى "جليو" (Gleo AI)، والذي يتيح للسائق التفاعل مع السيارة عبر أوامر صوتية طبيعية وفهم السياقات المعقدة، مثل تعديل درجة الحرارة أو البحث عن وجهات محددة بذكاء عالٍ. 

وتتميز واجهة المستخدم بشاشة عرض مركزية عريضة مقسمة إلى ثلاثة أقسام تتيح تشغيل الملاحة والتطبيقات والوسائط في آن واحد، مع شاشة ثانوية نحيفة أمام السائق لعرض المعلومات الحيوية مثل السرعة والاتجاهات، مما يخلق بيئة رقمية متكاملة تتناغم مع الأزرار المادية الموجودة أسفل الشاشة وفي عجلة القيادة.

ستبدأ منصة بليوس كونكت رحلتها في شهر مايو 2026 عبر طراز هيونداي "جراندور" الجديد في السوق الكوري، لتمتد بعدها إلى الأسواق العالمية بدءاً من طراز "آيونيك 3" الكهربائي في أوروبا والولايات المتحدة قبل نهاية العام.

وتطمح مجموعة هيونداي إلى تجهيز نحو 20 مليون سيارة تابعة لعلاماتها الثلاث (هيونداي، كيا، جينيسيس) بهذه المنصة بحلول عام 2030، لترسخ مكانتها كقائد في حلول التنقل المستقبلية التي تضع راحة السائق وسلامته على رأس أولوياتها التقنية.

أسعار هيونداي 2026 مميزات منصة Pleos Connect هيونداي آيونيك 3 أزرار هيونداي سيارات كيا وجينيسيس

أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
