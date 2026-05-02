رواتب تتجاوز 16 ألف جنيه.. وزارة النقل تطلب سائقين للأتوبيسات وتاكسي العاصمة

يشهد سوق العمل في مصر اهتماما متزايدا من المواطنين بالبحث عن فرص وظيفية مناسبة، خاصة بعد إعلان شركة أكتا ACTA للنقل الجماعي، التابعة لوزارة النقل، عن فتح باب التعيين لشغل وظائف سائقين وسائقات للعمل على أسطولها الحديث من الأتوبيسات والميني باص، بالإضافة إلى تاكسي العاصمة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الذكي وتوفير فرص عمل متميزة للشباب.

فرص عمل بشركة أكتا ACTA للنقل الجماعي

فيما يتعلق بوظائف سائقي الأتوبيسات والميني باص، أوضحت الشركة أنها توفر حزمة من المزايا التنافسية، حيث تبدأ الرواتب والحوافز الشهرية الصافية من 16 ألف جنيه مع إمكانية زيادتها.

كما تشمل المزايا صرف أرباح سنوية، وتوفير تأمين طبي شامل، إلى جانب تحمل الشركة لكافة الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

وتوفر الشركة أيضا زيا رسميا موحدا، وسكنا مخصصا للمغتربين من الرجال.

واشترطت الشركة للتقدم لهذه الوظائف الحصول على رخصة قيادة مهنية (درجة أولى أو ثانية)، وأن تكون سارية لمدة لا تقل عن عام، بالإضافة إلى اجتياز اختبارات القيادة الآمنة التي تحددها الشركة.

أما بالنسبة لوظائف تاكسي العاصمة، فتسعى الشركة إلى تعيين سائقين وسائقات للعمل ضمن منظومة النقل الحديثة، مع تقديم مزايا تشمل رواتب وحوافز مجزية، وأرباحا سنوية، وتغطية كاملة للضرائب والتأمينات، فضلا عن التأمين الطبي وتوفير زي رسمي وسكن للمغتربين من الرجال.

ويشترط للتقديم الحصول على رخصة قيادة مهنية أو خاصة سارية لمدة لا تقل عن عام، مع اجتياز اختبارات القيادة الآمنة بنجاح.

وأتاحت شركة أكتا عدة وسائل للتقديم والاستفسار، من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر تطبيق واتس آب على الأرقام التالية: 01004444877 و01030494933.

وظائف خالية وزارة العمل

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة العمل عن طرح مجموعة من فرص العمل في عدد من التخصصات المختلفة برواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريا، ضمن خطتها الدورية لدعم التوظيف وتحسين مستوى المعيشة والحد من معدلات البطالة.

وتشمل هذه الفرص وظائف داخل شركة «أكما للكيماويات والتعدين»، حيث تتوافر فرص للعمل في عدة تخصصات، منها مسؤولون للشحن، وأمناء مخازن، وفنيو جودة، وعمال، ونجارون، وسائقو لودر، وسائقو كلارك، بما يلبي احتياجات مختلف المؤهلات والخبرات.

كما أعلنت الوزارة عن وظائف شاغرة في «الشركة الاقتصادية للصناعات الغذائية»، تتضمن فرصا للعمل كعمال إنتاج، ومديري مخازن، ومهندسي إنتاج وصيانة، ومراقبي كاميرات، وفنيي تبريد وتكييف.

واشترطت الوظائف المعلنة الحصول على مؤهل عال أو متوسط، مع تحديد الفئة العمرية بحسب طبيعة كل وظيفة، حيث تتراوح بين 22 و45 عاما.

كما توفر هذه الوظائف رواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه شهريا، إلى جانب مزايا إضافية مثل التأمينات الاجتماعية وبيئة عمل مستقرة.

ويمكن للراغبين في التقديم التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التقديم من خلال بيانات الشركات المنشورة في نشرة التوظيف أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل.

وتأتي هذه الفرص في إطار جهود الدولة لتعزيز سوق العمل وتوفير وظائف مناسبة لمختلف الفئات، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاستقرار الاقتصادي، فضلا عن تمكين الشباب من الحصول على فرص عمل حقيقية تتوافق مع مؤهلاتهم وطموحاتهم المهنية.