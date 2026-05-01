يعيد تشكيل السوق.. الذكاء الاصطناعي يهدد الوظائف التقليدية.. فيديو

أكد المهندس مصطفى رحيم، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن موجة تسريحات العاملين في قطاع التكنولوجيا عالميًا لا تعني استغناءً كاملاً عن العنصر البشري، بل تعكس تحولًا كبيرًا في طبيعة الوظائف مع التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقال رحيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية روان أبو العينين، في برنامج"صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن شركات كبرى مثل Oracle اتجهت لتقليص العمالة بنحو 30 ألف موظف، بالتزامن مع استثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي وتعاونها مع OpenAI وMeta، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية.

وأضاف أن ميتا ركزت على تقليل العمالة في الإدارة المتوسطة، في إطار إعادة هيكلة تعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا.

وشدد على أن الحديث عن استبدال كامل للبشر بالذكاء الاصطناعي غير واقعي، موضحًا أن “نسبة الاعتماد قد تتغير من 100% بشر إلى مزيج بين الإنسان والتكنولوجيا، لكن القرار النهائي يظل بيد الإنسان”.

وأشار إلى أن أدوات مثل ChatGPT يمكنها إنتاج محتوى احترافي بسرعة، لكنها تحتاج إلى توجيه دقيق ومراجعة بشرية قبل النشر.