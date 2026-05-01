خبير: دخول الذكاء الاصطناعي بالأعمال لا يعني الاستغناء عن العنصر البشري

أكد المهندس مصطفى رحيم، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن دخول الذكاء الاصطناعي في الأعمال لا يعني الاستغناء بنسبة 100% عن العنصر البشري، لكن قد يتم الاستغناء عن 50%.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية روان أبو العينين، أن الذكاء الاصطناعي يقوم بكتابة محتوى، وأن المحتوى الذي يقدمه الذكاء الاصطناعي يكون مميزًا، وأن هناك أشخاصًا يكونون مميزين في العمل بالذكاء الاصطناعي.



ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي يقوم بعمل صور إعلانية، ويقوم بوضع خطة للدعاية، لكن العنصر البشري يكون له دور في اتخاذ القرار المناسب، فالذكاء الاصطناعي يقوم بالمساعدة، وعلى المواطنين توجيه ذلك في الطريق الصحيح.



وأشار إلى أن هناك وظائف ستختفي بدخول الذكاء الاصطناعي، وذلك لأن الذكاء الاصطناعي يستخدم وقتًا أقل، ويقدم المحتوى أو الخدمة بطريقة أفضل.



وأوضح أن هناك بعض البرامج والكورسات التي تُقدَّم من أجل تعليم المواطنين مميزات الذكاء الاصطناعي، وأن هناك بعض البرامج تكون عبر الإنترنت وتكون مجانية.