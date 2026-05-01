محمد بن راشد ومنصور بن زايد يعزيان رئيس الوزراء في وفاة والده

بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وفاة والده، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام".

بعد مسيرة حافلة بالعطاء العسكري والعلمي، توفى اللواء كمال مدبولي والد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاثنين الماضي.

وُلد اللواء كمال مدبولي في 11 أكتوبر 1935، وتخرج في الكلية الفنية العسكرية ضمن سلاح المدفعية، ليصبح أحد قادة هذا السلاح الاستراتيجي بالقوات المسلحة.