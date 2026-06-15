قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفوصية الأوروبية: رفع العقوبات الأوروبية عن إيران يتوقف على حدوث تغيير حقيقي
الموقع ولّع كله | حريق بشركة قطع غيار سيارات في الإسكندرية .. والأمن يتدخل
إنشاء محور مروري عرضي يربط بين الطرق الرئيسية الطولية في الإسكندرية
مصر في قمة مجموعة السبع.. لماذا تتجه أنظار العالم إلى القاهرة في ملفات الشرق الأوسط؟
الطيران تنظم جولة لوفد من مجلسي الشيوخ والبرلمان للاطلاع على المشروعات التطويرية بالقطاع
خبير أمن معلومات: التزييف العميق أخطر تهديد رقمي يواجه العالم
تشكيل منتخب إسبانيا أمام الرأس الأخضر في كأس العالم
وزير الخارجية يحذر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية
تراجع البلطي لـ71 جنيها.. وانخفاض الجمبري وقشر البياض | أسعار الأسماك اليوم
أزمة العدادات الكودية تحت قبة البرلمان بحضور وزر الكهرباء و مطالب بوقف السعر الموحد
خارجية النواب: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج متكامل للتعاون العربي
أهان والديه..ضبط الإبن العاق بتهمه الاعتداء على أسرته بطنطا والنيابة تقرر حبسه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير أمن معلومات: التزييف العميق أخطر تهديد رقمي يواجه العالم

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

قال المهندس عمرو صبحي، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي أصبحت تمثل أحد أخطر ما وصل إليه التطور التكنولوجي في العصر الحديث، خاصة مع انتشار تقنيات “التزييف العميق” التي تستهدف الشخصيات العامة والمشاهير عبر انتحال هوياتهم الرقمية.

فيديوهات مزيفة يصعب اكتشافها

وأوضح صبحي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، أن هذه التقنيات باتت قادرة على تركيب الصوت على صور متحركة بشكل احترافي يصعب تمييزه عن المحتوى الحقيقي.

وأشار إلى أن المواطن العادي لا يمتلك الأدوات أو الخبرة الكافية لاكتشاف المحتوى المزيف، ما يزيد من خطورة انتشار هذه الظاهرة بشكل واسع.

 

مؤشرات تكشف المحتوى المزيف

وأضاف خبير أمن المعلومات أن أحد أهم المؤشرات التي قد تساعد في كشف التزييف هو عدم قيام الشخص نفسه بنشر المحتوى المنسوب إليه، موضحًا أن ذلك قد يكون دليلاً على أنه مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أن هذه الفيديوهات والأخبار الكاذبة يتم استخدامها بشكل متعمد لإثارة البلبلة والتشويش على الرأي العام.

 

“حروب ناعمة” لتوجيه العقول

وأكد صبحي أن العالم يعيش حاليًا ما يُعرف بـ”الحروب الناعمة”، حيث يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة كأداة للتأثير على الرأي العام وتوجيهه دون الحاجة إلى صراعات مباشرة أو مواجهات تقليدية.

خبير أمن المعلومات تقنيات الذكاء الاصطناعي التطور التكنولوجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها

الزمالك

التواصل مع فيفا.. بشرى لجماهير الزمالك بشأن قضايا النادي

الرئيس السيسي و محمد بن زايد

قمة مصرية إماراتية.. الرئيس السيسي يستقبل بن زايد اليوم لبحث الملفات المشتركة

ترشيحاتنا

النائب محمد مجاهد

110 ملايين خلفكم.. رئيس شباب النواب يوجه رسالة دعم للمنتخب القومي في انطلاقة مشواره بكأس العالم

مجلس النواب

نواب يرفضون الموازنة: أزمة العلاج مستمرة وأرقام التعليم تثير علامات استفهام

النائب محمد سليمان

رئيس خطة النواب: الحكومة غير جاهزة حتى الآن لتطبيق موازنة البرامج والأداء

بالصور

لتنمية البحيرات والمسطحات المائية..إطلاق 600 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم

كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم
كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم
كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم

نيللي كريم: لم أعد أبحث عن البطولة المطلقة.. وأرفض استنزاف الممثل في التصوير| حوار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

بدون حقن.. طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد