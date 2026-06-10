توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.. جمبلاط: نولي اهتماما كبيرا لربط البحث العلمي بالصناعة

أكد الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الأفكار البحثية والابتكارات لربطها بالعمليات التصنيعية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية بما يسهم في خدمة الصناعة الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بوفد أكاديمي وطلابي متخصص في مجال التصنيع الذكي من قسم هندسة الإنتاج بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من الأفكار والمشروعات البحثية المقدمة من الطلاب، وبحث سبل تطويرها وتحويلها إلى مخرجات صناعية تطبيقية قابلة للتنفيذ وذات مردود اقتصادي مباشر، في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار و تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمي .

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الصناعات الدفاعية والمدنية

وأوضح "جمبلاط" أن هذا التوجه يأتي اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر2030 والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف تعزيز دور البحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية والصناعية وتحويل المعرفة إلى منتجات وحلول تكنولوجية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا اهتمام الوزارة بالتواصل المستمر مع المبتكرين والباحثين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والتقني والمادي والأدبي اللازمة لتنفيذ المشروعات الواعدة، لافتًا إلى أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة يمكن الاستفادة منها في دعم المشروعات الابتكارية وتحويلها إلى منتجات أو حلول صناعية ذات قيمة مضافة.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي سيتولى دراسة الأفكار البحثية المقدمة من الطلاب والعمل على تطويرها بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين بالإنتاج الحربي، تمهيدًا لتنفيذ ما يثبت جدواه الفنية و الاقتصادية.

وأضاف أن اهتمام الوزارة بربط البحث العلمي بالصناعة يمتد إلى دعم منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، حيث أنشأت الوزارة مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية بهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة وفقًا لاحتياجات سوق العمل، بما يعزز التكامل بين التعليم والبحث العلمي والقطاع الصناعي، ويسهم في إعداد أجيال قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة ودعم مسيرة التنمية الصناعية المستدامة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على مواكبة التوجهات العالمية في مجالات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي، في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير العملية الإنتاجية ورفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، كما أشار إلى أن هذا التوجه يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، التي تستهدف توظيف التقنيات الحديثة لدعم التنمية الاقتصادية والصناعية وبناء اقتصاد رقمي تنافسي.

وفي هذا السياق، أبدى "جمبلاط" استعداد وزارة الإنتاج الحربي لتبني ودعم الأفكار البحثية التي تسهم في تعظيم الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير خطوط الإنتاج والمنتجات الذكية داخل شركات الإنتاج الحربي، بما يخدم الصناعات الدفاعية والمدنية على حد سواء، ويعزز من قدرات التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة.

وفي ختام اللقاء، أعرب وفد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية عن تقديرهم لاهتمام وزارة الإنتاج الحربي بدعم الأفكار الابتكارية والبحثية، مؤكدين تطلعهم إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة بالوزارة لتطوير مشروعاتهم وتحويلها إلى نماذج صناعية ناجحة تخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.