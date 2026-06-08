جمبلاط: الاستثمار في العنصر البشري والذكاء الاصطناعي أساس تطوير شركات الإنتاج الحربي

اجتمع الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، لمتابعة الأداء المالي والفني للجهات التابعة خلال الفترة من 1يوليو 2025 حتي 31 مايو 2026 ، جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.

التنسيق بين مختلف القطاعات



وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي علي ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات داخل الشركات والوحدات التابعة، و تقديم الدعم الكامل للعمالة الفنية على خطوط الإنتاج، والتوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الرقابة والأمن، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتذليل التحديات ورفع كفاءة الأداء ، فضلًا عن تفعيل دور اللجان المعنية في معاونة العمليات الإنتاجية ورفع كفاءتها.

وأشار "جمبلاط" إلى أن الاستراتيجيات الأكثر فاعلية في نظم الإدارة الحديثة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، يتمثل أولها في تنمية رأس المال البشري من خلال تأهيل العاملين بالمهارات الرقمية والفنية وتعزيز قدراتهم على حل المشكلات، بما يمكنهم من التعاون بكفاءة مع أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهو ما يتطلب تطوير منظومة التدريب والتعلم المستمر، و المحور الثاني يتمثل في تعزيز القدرات التكنولوجية عبر الاستثمار المستمر في البنية التحتية الرقمية وأنظمة البيانات، فيما يتمثل المحور الثالث في التحول الصناعي من خلال إعادة تنظيم عمليات الإنتاج وتبني آليات عمل حديثة قائمة على التكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم جهود التطوير ويرفع كفاءة الأداء ويواكب المتغيرات المتسارعة ، كما وجّه بضرورة تذليل كافة العقبات أمام العاملين بما يمكنهم من تنفيذ خطط الإنتاج دون معوقات، وتفعيل نظام الورديات بما يسهم في توفير بيئة عمل مناسبة ومريحة للعاملين.



كما شدد "جمبلاط" على ضرورة تطبيق نظام الحوكمة داخل الشركات والوحدات التابعة، بما يسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة العمل، لا سيما فيما يتعلق بمتابعة الأعمال الفنية والأداء المالي للشركات، ومناقشة مؤشرات قياس الأداء للوقوف على معدلات التنفيذ وتحقيق المستهدفات.

واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية استثمار الوقت والإمكانات بكفاءة، والعمل المستمر على رفع معدلات الأداء، بما يسهم في تحقيق الأهداف وتعزيز دور الإنتاج الحربي في دعم خطط التنمية وتلبية احتياجات الدولة.