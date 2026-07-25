قبل ما تشتري.. تعرف على أسعار جميع أصناف المانجو اليوم السبت

حافظت أسعار المانجو على استقرارها داخل سوق العبور للجملة، اليوم السبت 25 يوليو 2026، بالتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع حجم المعروض من مختلف الأصناف، الأمر الذي ساهم في توفير خيارات متنوعة أمام التجار والمستهلكين، مع استمرار الإقبال على شراء المانجو باعتبارها واحدة من أكثر الفواكه استهلاكًا خلال فصل الصيف.

ويشهد سوق العبور يوميًا حركة نشطة في تداول المانجو، خاصة مع استمرار طرح كميات كبيرة من المحصول القادم من المحافظات المنتجة، وفي مقدمتها الإسماعيلية والشرقية والجيزة والبحيرة، وهو ما أسهم في استقرار الأسعار رغم زيادة الطلب خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وتشير أحدث بيانات سوق العبور إلى استمرار مانجو فص والعويس في صدارة الأصناف الأعلى سعرًا، لما تتمتعان به من جودة مرتفعة وطعم مميز، بينما تظل المانجو البلدي الخيار الاقتصادي للمستهلكين، بفضل انخفاض أسعارها مقارنة بباقي الأنواع.

عوامل تؤثر على أسعار المانجو



وتخضع أسعار المانجو لعدة عوامل رئيسية، من بينها جودة الثمار، ودرجة النضج، وحجم الإنتاج، إضافة إلى مستويات الطلب اليومية داخل الأسواق، فضلًا عن تكاليف النقل والتداول، وهو ما يفسر وجود تفاوت في الأسعار بين صنف وآخر، وكذلك اختلاف السعر النهائي للمستهلك من منطقة إلى أخرى.

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

مانجو فص: من 50 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

مانجو عويس: من 50 إلى 100 جنيه للكيلو.

مانجو سكري: من 30 إلى 50 جنيهًا للكيلو.

مانجو صديقة: من 28 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

مانجو جولك: من 28 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

مانجو زبدية: من 29 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

مانجو هندي: من 28 إلى 38 جنيهًا للكيلو.

مانجو تيمور: من 28 إلى 38 جنيهًا للكيلو.

مانجو فونس: من 28 إلى 38 جنيهًا للكيلو.

مانجو فجر كلان: من 25 إلى 37 جنيهًا للكيلو.

مانجو تومي: من 25 إلى 37 جنيهًا للكيلو.

مانجو دبشة: من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

مانجو بيض العجل: من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

مانجو سنارة: من 20 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

مانجو بلدي: من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

ويؤكد تجار بسوق العبور أن زيادة المعروض خلال الفترة الحالية ساعدت على الحفاظ على مستويات الأسعار دون تغيرات كبيرة، مع توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار تدفق المحصول من المزارع إلى الأسواق.

وتعد المانجو المصرية من أبرز المحاصيل الصيفية التي تحظى بطلب واسع داخل السوق المحلية، كما تتميز بتنوع أصنافها التي تلبي مختلف الأذواق، بدءًا من الأصناف الفاخرة مثل العويس والفص، مرورًا بالسكري والهندي والزبدية، وصولًا إلى المانجو البلدي التي تناسب شريحة كبيرة من المستهلكين.

ويظل سوق العبور أحد أهم المؤشرات اليومية لحركة أسعار الخضر والفاكهة في مصر، إذ تعتمد عليه الأسواق وتجار التجزئة في تحديد أسعار البيع، مع مراعاة فروق النقل وهوامش الربح، لذلك غالبًا ما تكون الأسعار داخل الأسواق المحلية أعلى قليلًا من الأسعار المعلنة داخل سوق الجملة.