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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اعتبارًا من 30 أغسطس.. جامعة القاهرة تفتح باب التحويلات للعام الجامعي 2026 /2027

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، فتح باب استقبال طلبات تحويل الطلاب إلى كليات الجامعة للعام الجامعي 2026/2027، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2026، ولمدة ثلاثة أسابيع، وذلك لجميع أنواع التحويلات، من خلال البوابة الإلكترونية لخدمات جامعة القاهرة.

وأكد رئيس الجامعة أن قبول طلبات التحويل سيتم وفقًا للقواعد التي أقرها مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، مع مراعاة الضوابط الخاصة بالطلاب المكفوفين وذوي الهمم والطلاب المفصولين، بالإضافة إلى طبيعة الدراسة واللوائح المنظمة بكل كلية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه يشترط على الطلاب الراغبين في التحويل تقديم بيان حالة دراسية معتمد من الكلية المحول منها الطالب، يتضمن المواد التي سبق دراستها، والمحتوى الدراسي، والتقدير العام، على أن يكون معتمدًا من عميد الكلية ومختومًا بخاتم شعار الجمهورية. كما يشترط تقديم بيان بمحل إقامة الطالب المثبت في بطاقة الرقم القومي، مع الالتزام بالشروط التي تحددها كل كلية وفقًا لطبيعة الدراسة بها، واستيفاء دراسة أي مقررات لم يسبق للطالب دراستها، وفقًا للوائح كليات جامعة القاهرة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن الأولوية في قبول التحويلات ستكون للطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات، مع مراعاة وقوع محل إقامتهم ضمن النطاق الجغرافي لجامعة القاهرة. أما بالنسبة للطلاب المستجدين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة هذا العام، فتتم إجراءات التحويل من خلال مكتب تنسيق القبول بوزارة التعليم العالي، بشرط حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول بالكلية التي يرغب في التحويل إليها. وفيما يتعلق بالتحويل إلى البرامج المميزة وبرامج الساعات المعتمدة بمختلف كليات الجامعة، فتتم الإجراءات من خلال الجامعة والكلية مباشرة.

ويمكن للطلاب الراغبين في التحويل التقدم، في التاريخ المحدد، بطلباتهم عبر البوابة الإلكترونية لخدمات جامعة القاهرة: https://eservices.cu.edu.eg/

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة تحويل الطلاب

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