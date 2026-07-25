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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحركات مكثفة لوزارة الزراعة.. تطوير الإنتاج الحيواني وتشديد الرقابة على الأسواق

وزير الزراعة
وزير الزراعة
شيماء مجدي

نشر المركز الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا تضمن أبرز جهود الوزارة خلال الأسبوع الماضي في تنفيذ استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، في الفترة من 17 وحتى 23 يوليو الجاري.

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الأسبوع الثالث من يوليو، تنفيذ سلسلة من التحركات والأنشطة المكثفة التي تستهدف دعم الإنتاج الزراعي والحيواني، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، تنفيذا لتوجيهات الدولة بالتوسع في الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الزراعية.

و في هذا الإطار، شهد نشاط السيد علاء فاروق وزير الزراعة حضورا لافتا، حيث افتتح المؤتمر الدولي لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة بمشاركة دولية واسعة، مؤكدا أهمية الربط بين البحث العلمي والتطبيق العملي داخل المزارع لزيادة الإنتاجية وتحقيق الاستدامة. 

كما افتتح معرض مركز البحوث الزراعية بمشاركة 75 شركة، في خطوة تعكس دعم الدولة للتكنولوجيا الزراعية الحديثة. وعقد الوزير لقاءات موسعة مع منتجي الدواجن لبحث سبل تطوير الصناعة، إلى جانب اجتماع لتطوير صناعة الألبان وزيادة صادراتها، فضلًا عن بحث التوسع في زراعات النخيل والزيتون بجنوب سيناء.


وفي قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، تم إصدار 368 ترخيص تشغيل لمشروعات الإنتاج، إلى جانب 71 تصريحا لصغار المربين، و51 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة بالظهير الصحراوي. كما تم تلقيح أكثر من 39 ألف رأس ماشية خلال شهر يونيو، وتحصين أكثر من مليون طائر ضمن برامج الأمان الحيوي، مع تنفيذ زيارات ميدانية لـ700 مزرعة وسحب نحو 11 ألف عينة، ما ساهم في استقرار الوضع الوبائي ونفي انتشار مرض الجلد العقدي.


وفيما يتعلق بمنظومة الأعلاف وجودة الإنتاج، تم تسجيل 399 تركيبة أعلاف محلية ومستوردة، ودعم 31 مصنعًا بإجمالي 59 خط إنتاج، إلى جانب تنفيذ تجارب تجانس تمهيدًا لإصدار التراخيص. كما تم إعدام 5.7 طن من إضافات الأعلاف غير المطابقة للمواصفات، مع إجراء أكثر من 30 ألف تحليل معملي لضمان جودة المنتجات.


وعلى صعيد البحث العلمي والتدريب، نظمت الوزارة مؤتمرًا علميًا دوليًا لتعزيز التنمية المستدامة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع كفاءة الكوادر الزراعية، حيث تم تدريب 70 أخصائيا ضمن مبادرة القرية المنتجة. كما شهد الأسبوع تعزيز التعاون الدولي مع دول عربية وآسيوية، واستقبال وفود لتبادل الخبرات، فضلًا عن المشاركة في اجتماعات متابعة اتفاقيتي الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.


وفي مجال الرقابة وحماية الأسواق، نجحت الحملات التفتيشية في ضبط 1400 عبوة مبيدات مخالفة وإحالة المخالفين للنيابة، مع تكثيف المرور على الأسواق والمزارع لمنع تداول المنتجات غير المطابقة، وتشديد الرقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعي.


كما واصلت الوزارة جهودها في الإرشاد الزراعي والمكافحة، من خلال تنفيذ حملات لمكافحة دودة الحشد وحافرة الطماطم، وتنظيم ندوات إرشادية للمزارعين بالمحافظات، وتقديم توصيات فنية للمحاصيل الاستراتيجية. وشملت الجهود دعم مشروعات الإنتاج الحيواني وتربية النحل بالقرى، إلى جانب عقد ورش عمل متخصصة لمنتجي ومصدري الحاصلات الزراعية، وتنفيذ برنامج تدريبي حول صيانة المعدات ومكافحة الآفات بمحافظة مطروح.


وفي إطار الخطط الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، أعلنت الوزارة استمرار جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتطهير المساقي. كما أكدت الوزارة نفي الشائعات المتعلقة بزيادة وزن الموز، مشددة على الاعتماد على الحقائق العلمية، إلى جانب اعتماد 4 اختبارات معملية جديدة وفقا للمعايير الدولية.

الزراعة وزارة الزراعة جودة المنتجات التنمية الزراعية

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