استطاعت الدفاعات الجوية الروسية اعتراض وتدمير 328 طائرة ومسيرة أوكرانية بأجواء عدة مناطق روسية خلال الليل، وفق ما أوردت وزارة الدفاع الروسية.

فيما استطاعت القوات المسلحة الروسية بشن منذ الليلة الماضية لغارات جوية مكثفة على أهداف في أوكرانيا باستخدام أسلحة دقيقة وطائرات مسيرة هجومية، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع.

وأعلنت الدفاع الروسية استهداف سفينة شحن تحمل بضائع لصالح القوات الأوكرانية أثناء تفريغ حمولتها في ميناء نيكولايف.

وذكرت الوزارة أن القوات الروسية شنت غارات على البنية التحتية في ميناء أوكراني بأوديسا ومستودع عسكري في ميناء إزمايل.

وسبق وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن البلاد تعاني من نقص في صواريخ باتريوت الاعتراضية، مما يعيق قدرتها على الدفاع عن المدن الأوكرانية من وابل شبه مستمر من الصواريخ الباليستية الروسية.

وتعترض أوكرانيا الطائرات المسيرة وكذلك صواريخ كروز لأنها لا تتطلب أي أنظمة اعتراض متطورة. لكن الوضع مختلف تماماً مع الصواريخ الباليستية.

وتعاني أوكرانيا من نقص حاد في صواريخ باتريوت، لذا فهي في حاجة إليها.

و يزيد الأمر تعقيداً بالنسبة لكييف لأن روسيا كثفت استخدامها للصواريخ الباليستية تحديداً لأنها تعلم أن أوكرانيا لا تملك ما يكفي من الصواريخ الاعتراضية.