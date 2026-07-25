ترامب: فخور بكوني الرئيس الأكثر انفتاحاً وشفافية في التاريخ

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصحافة بأسلوب فكاهي ولاذع في حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض يوم الجمعة، حيث مزج بين الأساليب المعتادة في تجمعاته السياسية في حدث يحتفل بحرية الصحافة والذي أعيد إحياؤه بعد حادث إطلاق نار عطل الحدث الأصلي في أبريل.

بدأ ترامب، الذي غالباً ما كانت إدارته على خلاف مع الصحافة، حديثه بالتوافق إلى حد كبير مع الأجواء الدافئة والمريحة التي سادت الأمسية.

لكن جزءًا كبيرًا من الخطاب، الذي استمر لأكثر من ساعة، انحرف إلى هجمات لاذعة على خصومه السياسيين، مرددًا مواضيع وخطوط هجوم متكررة.

تم إلغاء اجتماع رسمي للصحفيين والسياسيين ومسؤولي الإدارة، كان من المقرر عقده في 25 أبريل في فندق واشنطن هيلتون، في تلك الليلة بعد أن حاول رجل اقتحام نقطة تفتيش أمنية وأطلق النار من بندقية خارج قاعة الرقص حيث كان ترامب وأعضاء حكومته يجلسون.

وقد دفع المشتبه به، كول ألين، ببراءته في مايو من التهم الموجهة إليه والتي تشمل محاولة اغتيال الرئيس.

يُعدّ حفل عشاء المراسلين حدثًا سنويًا بارزًا في واشنطن منذ أكثر من قرن، ويُخصص ريعه لتمويل منح دراسية في مجال الصحافة، احتفاءً بحرية الصحافة التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي.

وقد وقّع مئات الصحفيين المخضرمين، إلى جانب ثماني منظمات صحفية مهنية، رسالةً تحثّ رابطة المراسلين على استغلال هذا العشاء لإدانة ما وصفوه بهجمات ترامب على التعديل الأول.

على أي حال، حظي الرئيس بالتكريمات المعتادة، مع وجود لحظات قليلة محرجة فقط عندما صافح الصحفيين الفائزين بجوائز عن قصصهم المتعلقة بإدارة ترامب.

قال ترامب: "أتمنى أن تعلموا جميعاً أنني أؤمن بحرية الصحافة أكثر من أي شخص في هذه القاعة - ربما ليس تماماً. ولهذا السبب أنا فخور بكوني الرئيس الأكثر انفتاحاً وشفافية في التاريخ. هذا ما يسمونني به."

وتحدث ترامب أيضاً عن الجانب الآخر من هجماته على الصحافة: الوصول غير المسبوق الذي وفره من خلال المشاركة في جلسات أسئلة وأجوبة متكررة مع الصحفيين وتلقيه شخصياً مكالمات هاتفية من العديد منهم.

قال ترامب، الذي تعود علاقته بالصحافة إلى عقود مضت منذ صعوده كمطور عقاري معروف في نيويورك في ثمانينيات القرن الماضي: "أجد دائماً أنه عندما لا تتحدث إلى الصحافة، تحصل دائماً على قصة سيئة. أما عندما تتحدث إلى الصحافة، فلديك فرصة للحصول على قصة جيدة".

انتقد المدافعون عن حرية الصحافة إدارة ترامب بسبب الدعاوى القضائية التي رفعتها ضد مؤسسات إعلامية، والقيود المفروضة على وصول بعض الصحفيين، والتهديدات باتخاذ إجراءات ضد محطات البث.

ويرفض ترامب هذه الانتقادات، قائلاً إن إدارته تعمل على تعزيز المساءلة ومعالجة التحيز.

كما كرّم حفل يوم الجمعة ضابط الخدمة السرية فيكتور جونزاليس، الذي أُصيب برصاصة عند نقطة تفتيش أمنية خارج قاعة الاحتفالات في أبريل ، ويُنسب إليه الفضل في إحباط الهجوم، بالإضافة إلى موظفي فندق واشنطن هيلتون الذين قدموا المساعدة للضيوف.

وقد نجا جونزاليس بفضل ارتدائه سترة واقية.