ترامب يفجر مفاجأة بشأن الاتفاق النووي مع السعودية واتفاقيات إبراهام

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يُجرِ نقاشا مباشرا مع وزير الطاقة كريس رايت بشأن توقيع اتفاق نووي مع المملكة العربية السعودية، موضحا أن هذا الأمر كان "مفهوما ضمنيا" خلال المناقشات.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي، إن السعودية كانت تدرك أن إبرام الاتفاق النووي كان مرتبطًا بانضمامها إلى اتفاقيات أبراهام، مضيفًا: “إذا لم تنضم المملكة إلى الاتفاقيات؛ فلن يتم إبرام الاتفاق".

وفي السياق نفسه، كرر ترامب تصريحاته السابقة بشأن دعمه لإسرائيل، زاعمًا أنه لولا فوزه في الانتخابات "لما بقيت إسرائيل"، مدعيًا أنها كانت ستتعرض لهجوم نووي.