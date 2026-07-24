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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حادث جديد .. استهداف سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر

حادث جديد .. استهداف سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر
حادث جديد .. استهداف سفينة سعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر
القسم الخارجي

أعلنت هيئة النقل السعودية، أن السفينة السعودية «NCC MASA» تعرضت للاستهداف في أثناء إبحارها في البحر الأحمر، في حادث جديد يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجه حركة الملاحة البحرية في المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن السفينة تعرضت للحادث خلال رحلتها في البحر الأحمر، فيما لم تتضح على الفور طبيعة الاستهداف أو الجهة المسؤولة عنه، كما لم تعلن السلطات السعودية حتى الآن عن تفاصيل كاملة بشأن الأضرار التي لحقت بالسفينة أو وجود إصابات بين أفراد طاقمها.

ويأتي الحادث؛ في ظل تصاعد التوترات الأمنية التي تشهدها الممرات البحرية في المنطقة، ولا سيما البحر الأحمر، الذي يُعد من أهم طرق التجارة العالمية، ويرتبط مباشرة بحركة الملاحة بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس.

وتثير الهجمات التي تستهدف السفن التجارية، مخاوف متزايدة بشأن سلامة حركة الملاحة الدولية، خاصة مع اضطرار عدد من شركات الشحن خلال فترات سابقة إلى تغيير مسارات سفنها وتجنب المرور عبر مناطق التوتر، ما أدى إلى زيادة مدة الرحلات وتكاليف النقل والتأمين.

وتتابع الجهات المختصة في السعودية تطورات الحادث، وسط ترقب لمزيد من المعلومات بشأن ملابساته والجهة التي تقف وراء الاستهداف. 

كما يسلط الحادث، الضوء مجددًا على التحديات الأمنية التي تواجه السفن التجارية في البحر الأحمر، في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية إلى حماية حرية الملاحة وضمان سلامة أطقم السفن.

ويأتي استهداف السفينة «NCC MASA» وسط حالة من التوتر الإقليمي، ما يثير مخاوف من استمرار تعرض السفن التجارية لهجمات قد تهدد أمن الملاحة وتزيد من مخاطر التصعيد في المنطقة.

وتنتظر الأوساط البحرية والدولية صدور مزيد من التفاصيل الرسمية حول الحادث، خصوصًا ما يتعلق بحالة السفينة وطاقمها والأضرار الناجمة عن الاستهداف، إلى جانب تحديد الجهة المسؤولة عنه.

هيئة النقل السعودية السفينة السعودية «NCC MASA» لبحر الأحم حركة الملاحة البحرية حادث جديد

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