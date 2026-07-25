"البنتاجون": ترشيح "كيفن دي أدميرال" قائداً للجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا

أعلنت وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون"، أمس /الجمعة/، ترشيح الفريق كيفن دي أدميرال لمنصب قائد الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا وقائداً لقيادة القوات البرية المتحالفة التابعة لحلف شمال الأطلنطي "ناتو"، وذلك بعد مغادرة الجنرال كريستوفر دوناهو.
وأعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، اليوم، حسب "اسوشيتدبرس"، تأكيده لهذا الترشيح.
وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية أنه "لن تتم ترقية أدميرال إلى رتبة جنرال (أربع نجوم)، مما يؤكد تقارير سابقة تفيد بأن البنتاجون يخطط لخفض مستوى المنصب من رتبة أربع نجوم إلى ثلاث نجوم، وذلك في إطار مسعى أوسع يقوده هيجسيث لتقليص عدد الجنرالات في صفوف الجيش".
ويشغل أدميرال حالياً منصب قائد الفيلق الثالث وقاعدة "فورت هود" في ولاية تكساس. وذكر مسؤول في الجيش الأمريكي- تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية المسائل المتعلقة بالأفراد حسب "اسوشيتدبرس" - أن دوناهو يقضي حالياً إجازة انتقالية بانتظار الموافقة على تقاعده.